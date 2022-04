Prezidentka Čaputová vyzdvihla dobré vzťahy s Nemeckom, tiež sa poďakovala Steinmeierovi za posilnenie obrany Slovenska

Nemeckí vojaci chránia Slovensko

Šok vystriedala jednota

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vzťahy Slovenska a Nemecka sú veľmi intenzívne a boli prehĺbené aj v oblasti obrany. Prezidentka Zuzana Čaputová to povedala počas návštevy nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na leteckej základni Sliač, kde sa nachádza aj systém protivzdušnej obrany Patriot , ktorý obsluhujú vojenskí špecialisti z Nemecka. Napísala to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Keď Rusko napadlo Ukrajinu, napadlo aj medzinárodný poriadok založený na pravidlách a našich zdieľaných hodnotách, na ktorých je postavená aj naša bezpečnosť ,“ vyhlásila prezidentka.Pripomenula, že Nemecko nezaváhalo a spolu s ďalšími krajinami na Slovensko poslalo svojich vojakov, aby posilnili obranné kapacity Slovenska.Nejde len o systémy Patriot, ale tiež o pozemné jednotky, ktoré posilnili východné krídlo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).„Putin dúfal, že nás prekvapí a ochromí. Dosiahol však pravý opak. Prvotný šok vystriedala nevídaná jednota a odhodlanie Európskej únie aj NATO. Ďakujem Nemecku aj prezidentovi Steinmeierovi za podporu, spoluprácu a priateľstvo so Slovenskom, ako aj za jeho návštevu,“ uzavrela prezidentka.