Vojna na Ukrajine sa skončí, keď sa ju Rusko rozhodne ukončiť, povedal šéf OSN po stretnutí s Putinom

28.4.2022 - Vojna na Ukrajine bude pokračovať, kým „sa ju Rusko nerozhodne ukončiť“. V rozhovore pre televíziu CNN to v stredu povedal generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) „Vojna sa neskončí stretnutiami,“ skonštatoval Guterres v rozhovore s Andersonom Cooperom. „Vojna sa skončí, keď sa Ruská federácia rozhodne ju ukončiť, a keď - po pokoji zbraní - bude možnosť skutočnej politickej dohody. Môžeme absolvovať všetky možné stretnutia, ale to nie je to, čo ukončí vojnu,“ vyjadril sa.Guterres sa v utorok v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby s ním prebral „návrhy na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov“ z konfliktných zón, najmä z obliehaného mesta Mariupoľ, informovalo OSN.Putin „v princípe“ súhlasil s tým, že povolí OSN a Červenému krížu , aby pomáhali s evakuáciou civilistov z oceliarne Azovstaľ, ktorá je poslednou ukrajinskou obrannou baštou v Mariupole.Na otázku, akú rolu plánuje OSN zohrať pri vyšetrovaní vojnových zločinov údajne spáchaných ruskými jednotkami v meste Buča pri Kyjeve, Guterres zopakoval svoje výzvy na „nezávislé vyšetrovanie“.Kremeľ odmieta akýkoľvek podiel na masových vraždách civilistov na Ukrajine a bez dôkazov opakovane tvrdí, že fotografie tiel na uliciach Buče sú „falošné“.Odkedy sa však ruské vojská začiatkom apríla stiahli z okolia Kyjeva, objavujú sa ďalšie dôkazy o masových hroboch v mestách Buča aj Boroďanka.