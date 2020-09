Prezidentka Čaputová vyzvala ľudí k zodpovednosti. Slovensko si už nemôže dovoliť reštrikcie z jari (video)

Slováci opäť stoja pred skúškou

Dôležité sú rúška, odstupy i dezinfekcia

Reštrikcie z jari si už nemôžeme dovoliť

Podpora ľudí v prvej línii



Mimoriadny príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Vážení spoluobčania!



Druhá vlna pandémie COVIDu-19 skúša našu pripravenosť a našu schopnosť čeliť vírusu odznova. Nehľadí na naše zásluhy a na dobré výsledky spred pár mesiacov. Pred novou skúškou stojíme opäť nanovo.

V tejto chvíli nejde o otázku viny a o to, kto za to môže. Ide hlavne o otázku zodpovednosti každého z nás. Ide o zodpovednosť tých, ktorí majú prijímať rozhodnutia a krízovú situáciu manažovať, teda o zodpovednosť politikov a odborníkov. A ide o tiež o zodpovednosť každého z občanov. Úspešný priebeh prvej vlny stál totiž na dvoch pilieroch – včas prijatých opatreniach a solidarite verejnosti.

Zodpovednosť vlády a jej poradných orgánov je prijímať včasné opatrenia vychádzajúce z dát a odborných posudkov. Zároveň je dôležité komunikovať zrozumiteľne, prijímať rozhodnutia, ktoré sú primerané, zdôvodnené a predvídateľné. Pretože iba takého kroky umožnia aj ich akceptáciu u verejnosti. Potrebujeme viac testovať, posilniť ľudské kapacity, posilniť organizačné štruktúry, zvýšiť nároky na výkon každej zložky tak, aby ľudia mali dôveru, že štát v boji proti COVIDu robí všetko potrebné.



Zodpovednosť verejnosti, teda každého jedného z nás, spočíva v solidarite a ohľaduplnosti. Počty infikovaných zo dňa na deň neznížime. Môžeme ale prispieť k tomu, aby sme situáciu najmä v nasledujúcich týždňoch udržali pod kontrolou. Začnime prosím tým, čo je najmenej bolestivé a zároveň najúčinnejšie. Nezľahčujme situáciu, v ktorej sa nachádzame a nosme rúška všade tam, kde je to potrebné. Nasadiť si rúško, pamätať na odstup a použiť dezinfekciu trvá sekundy. Sekundy, ktoré môžu pre tých najzraniteľnejších znamenať roky života, ktorý sa neskončí predčasne. Naše sekundy dnes teda znamenajú roky života pre iných.

Pandémia COVIDu-19 sa však vezie na vlne neopatrnosti, zľahčovania i sebectva a skúša, do akej miery sme schopní prejaviť solidaritu a súdržnosť. Rozumiem, že na internete nachádzate rôzne názory, aj také, ktoré majú len málo spoločné s našim súčasným poznaním o šírení infekcie. Dávajme si preto pozor na zdroje svojich informácií a aj na to, čomu svojim konaním pomáhame.



Chápem, že mnohí z vás sa cítite unavení z obmedzení, chápem, že mnohí z vás ste krízou na jar veľa stratili. Chápem aj, že sa niektorí z vás necítite COVIDom ohrození. Ale každý z nás má vo svojom okolí niekoho, kto je starší, oslabený, niekoho, komu by COVID mohol spôsobiť závažné problémy.

Nikto sa dnes nechce vrátiť k tvrdým opatreniam z jari tohto roku. Rovnako tvrdé reštrikcie si už ako štát a ani ako spoločnosť nemôžeme dovoliť. S nevyhnutným obmedzením hromadných podujatí však už aj dnes mnohé profesie prichádzajú o dôležitý a často jediný zdroj živobytia. Potrebujú preto zo strany štátu kompenzácie za príjmy, o ktoré v dôsledku preventívnych opatrení prišli a najbližšie mesiace aj budú prichádzať. Na toto tiež štát v reakcii na zvyšujúce sa čísla infikovaných nesmie zabúdať.



Vážení spoluobčania,



s rastúcim počtom infikovaných stúpa počet tých, ktorí majú ťažký priebeh a končia v nemocniciach na jednotkách intenzívnej starostlivosti a pripojení na pľúcnych ventilátoroch. Zastaviť šírenie vírusu teda neznamená len chrániť seba a svoje bezprostredné okolie, znamená uchrániť naše nemocnice, aby pod náporom nových pacientov naše zdravotníctvo neskolabovalo. Aby chorí na COVID-19 s ťažkým priebehom mohli dostať adekvátnu starostlivosť a aby sme stále boli schopní liečiť aj iné ochorenia a robiť aj iné nevyhnutné lekárske zákroky.



Preto sa naša pozornosť a naše očakávania budú presúvať smerom k tým, ktorí zostávajú pracovať v prvej línii. Budú potrebovať nielen finančnú, ale aj morálnu podporu. Najmä zdravotníci a zdravotníčky na infektológiách a jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorí si prakticky od marca neoddýchli, pracujú v mimoriadnom režime a teraz čelia novému náporu ťažkých prípadov. Ste našou nádejou do ťažkých časov.



Vážení spoluobčania,



vedecké poznanie prináša nové druhy testov, ktoré prinesú výsledok do pár minút. Finalizujú sa prípravy vakcín a liečby. Dôverujem tomu, že o niekoľko mesiacov budeme mať vďaka vedeckému poznaniu a objavom vírus pod kontrolou. A COVID-19 bude zvláštnou kapitolou, ktorá sa bude spájať takmer výlučne s rokom 2020. Vydržme preto, aby sme tento čas prečkali s čo najmenšími stratami na životoch, ekonomike, ale aj na našich vzťahoch.



Verím v našu silu, odvahu a zodpovednosť!



Zvládneme to!





