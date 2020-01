Prezidentka Čaputová vyzvala občanov k aktívnej účasti v parlamentných voľbách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala občanov k aktívnej účasti v parlamentných voľbách. Urobila tak prostredníctvom statusu na svojom oficiálnom facebookovom profile. Februárové voľby označila ako veľkú príležitosť rozhodnúť o budúcnosti Slovenska.K odovzdaniu hlasu vyzvala ľudí žijúcich na Slovensku aj v zahraničí. „U niektorých z vás to bude možno jednoduché rozhodnutie, u niektorých to chce možno prekonať aj pocit frustrácie alebo rôzne dilemy. Zostaňte srdcom doma aj počas volieb a urobte tých pár nevyhnutných krokov k tomu, aby aj váš hlas mohol prispieť k tomu, ako bude vyzerať Slovensko po voľbách,“ napísala v statuse prezidentka.Parlamentné voľby sú naplánované na sobotu, 29. februára. Občania môžu podať žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia ešte 2 dni prostredníctvom stránky www.volby.srdcomdoma.sk . Na stránke si občania môžu vytvoriť žiadosť na zaslanie hlasovacích lístkov poštou a následne túto žiadosť odoslať na uvedenú e-mailovú adresu. Hlasovacie lístky im budú zaslané poštou do zahraničia.