Trump posúva USA na okraj vojny, zabitie Solejmáního nariadil chaotickým spôsobom

Dôvody nevysvetlil ani spojencom

Favorit volieb

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Eskalácia napätia s Iránom dokazuje, že prezident Donald Trump je "nebezpečne nekompetentný" a posúva USA na okraj vojny. Uviedol to uchádzač o nomináciu demokratov do prezidentských volieb Joe Biden.Ako povedal v utorok v New Yorku, Trump nariadil zabitie iránskeho generála “chaotickým spôsobom" a nevysvetlil svoje dôvody Kongresu ani americkým spojencom vo svete.Namiesto toho ponúkol "tweety, hrozby a záchvaty hnevu", ktoré podľa Bidena dokazujú, že tento prezident z radov republikánov je "nebezpečne nekompetentný a neschopný svetového vodcovstva".“Demokracia funguje na (princípe) zodpovednosti,” vyhlásil 77-ročný Biden a vyzval Trumpa, aby vojenské kroky konzultoval s Kongresom tak, ako to vyžaduje ústava. “Nikto nechce vojnu. Ale bude si to vyžadovať tvrdú prácu, aby sme zabezpečili, že tam omylom neskončíme," varoval.Vyjadrenia bývalého amerického viceprezidenta boli súčasťou jeho druhého veľkého predvolebného prejavu o zahraničnej politike. Podčiarknuť sa pritom snaží predovšetkým svoje dlhoročné skúsenosti v medzinárodnej politike, ktorými disponuje na rozdiel od Trumpa aj svojich demokratických konkurentov. Biden patrí v tábore demokratov medzi favoritov.