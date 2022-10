Prezidentka chráni Matoviča a Hegera, podľa Fica chce na referende čo najmenej ľudí (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico si je istý, že keby v sobotu 29. októbra spolu s komunálnymi voľbami prebiehalo aj referendum k predčasným voľbám, bolo by úspešné.„Pani prezidentka prvé referendum zmarila, toto druhé nemohla zmariť, ale zabránila, aby bolo v čase volieb, čo by v konečnom dôsledku ušetrilo peniaze aj čas," podotkol Fico na tlačovej besede. Predseda strany rovnako tvrdí, že prezidentka chráni Matoviča OĽaNO ), a preto bolo potrebné referendum v čase volieb presunúť a vyzval prezidentku, aby si spytovala svedomie.Prezidentka si môže vybrať ľubovoľný deň v rámci najbližších 90 dní a predseda strany Smer-SD si je istý, že sa bude snažiť, aby to bol deň, keď príde čo najmenej ľudí. „V konečnom dôsledku je na ľuďoch, aby sa rozhodli, či chcú predčasné parlamentné voľby," uzavrel.