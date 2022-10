Ruská armáda na Ukrajine zlyháva, tvrdí Stoltenberg

26.10.2022 - Ruské sily na Ukrajine podľa generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zlyhávajú. Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii s rumunským premiérom Nicolaom Ciucom v Bruseli povedal, že ruský vodca Vladimir Putin na neúspechy reaguje nerozlišujúcimi útokmi na ukrajinské mestá, civilnú infraštruktúru a civilistov ako aj nebezpečnou jadrovou rétorikou. Informuje o tom televízia CNN.Ukrajinské sily zase podľa Stoltenberga naberajú na sile a sú čoraz lepšie vybavené. Ukrajinský úspech na bojisku by mohol dať Kyjevu silnejšiu pozíciu pri akýchkoľvek budúcich rokovaniach.„Väčšina vojen končí pri rokovacom stole. A zároveň vieme, že to, čo môže Ukrajina dosiahnuť pri rokovacom stole, úplne závisí od sily na bojovom poli. Preto musíme posilniť ich ruku pri rokovacom stole poskytnutím vojenskej podpory," vyjadril sa šéf NATO s tým, že „čím silnejšia je Ukrajina na bojisku, tým je pravdepodobnejšie, že máme politické riešenie, ktoré zaistí, že Ukrajina zvíťazí ako suverénny nezávislý národ v Európe".Stoltenberg tiež znova odmietol tvrdenia Kremľa, že Ukrajina plánuje na svojom území použiť takzvanú špinavú bombu s tým, že by to mohla byť zámienka na eskaláciu. Podľa neho je to absurdné. „Spojenci odmietajú toto očividne falošné obvinenie a Rusko nesmie používať falošné zámienky na ďalšiu eskaláciu vojny. NATO sa nenechá zastrašiť ani odradiť od podpory práva Ukrajiny na sebaobranu tak dlho, ako to bude potrebné," vyhlásil.