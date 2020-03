Prezidentka ešte neurčila termín ustanovujúcej schôdze, čaká na dohodu koaličných partnerov

Termín sa určí po dohode poslancov

Schôdza sa bude konať neskôr

Rokovania budú pokračovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ neurčila termín ustanovujúcej schôdze parlamentu. Vyčkáva sa na dohodu koaličných partnerov a aj na vývoj situácie okolo koronavírusu.Ústavný právnik Eduard Bárány tvrdí, že koronavírus neoddiali konanie schôdze. Poslanec Milan Krajniak zo Sme rodina agentúre SITA povedal, že „ešte sú nejaké nedoriešené veci a rokovania budú ďalej pokračovať“.„Čaká sa na dohodu koaličných partnerov na vláde a vzhľadom na aktuálnu situáciu sa bude termín určovať,“ povedal agentúre SITA hovorca prezidentky Martin Strižinec.Ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR podľa ústavy zvolá prezident tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Znamená to, že by sa mala uskutočniť najneskôr 31. marca. Ak by prezidentka schôdzu nezvolala, poslanci sa zídu automaticky tridsiaty deň po vyhlásení výsledkov volieb.Ustanovujúca schôdza by sa podľa informácií agentúry SITA z prostredia budúcej vládnej koalície nemala konať na budúci týždeň, ale zrejme až neskôr. Navyše, koaliční partneri stále rokujú o zostavení vlády a programových tézach.„Ustanovujúca schôdza sa schádza priamo z ústavy. Keby nešlo o ustanovujúcu schôdzu, viem si to predstaviť,“ poznamenal Bárány. Podľa neho sa schôdza zrejme neobíde bez špeciálnych organizačných a hygienických opatrení.Poslanec Milan Krajniak zo Sme rodina agentúre SITA povedal, že „ešte sú nejaké nedoriešené veci a rokovania budú ďalej pokračovať“.Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že budúci koaliční partneri robia všetko preto, aby vznikla stabilná vláda.„Prvýkrát sme včera sedeli všetky štyri strany spolu. Myslím si, že včerajšie stretnutie bolo dobré,“ poznamenal Šeliga.Podľa neho sa rozhovory prelínajú o programe a aj personálnom obsadení vlády. „Je to debata na úrovni, kto za čo prevezme zodpovednosť a, samozrejme, predchádza tomu debata, aké by mali byť hlavné priority vlády,“ doplnil.O vytvorení vlády rokujú štyri politické subjekty - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí. Od 4. marca je poverený zostavením vlády líder OĽaNO Igor Matovič.