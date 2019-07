Prezidentka podpísala zákon o príplatku k dôchodku politických väzňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu podpísala zákon o príplatku k dôchodku politických väzňov. Ten by mal prilepšiť dôchodcom, ktorých väznil komunistický režim. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.Po novom sa bude k starobnému, predčasnému starobnému, invalidnému, výsluhovému a invalidnému výsluhovému dôchodku vyplácať päť eur za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia.Príplatok navrhujú zmeniť poslanci preto, že sa dosiaľ nemenil, zatiaľ čo priemerná úroveň starobného dôchodku sa zvyšuje.vysvetlili predkladatelia.Poslanci poukazovali tiež na to, že na Slovensku je v súčasnosti približne 2000 oprávnených osôb a vzhľadom na pokročilý vek ich počet každoročne klesá. V porovnaní s Českou republikou sú podľa nich príplatky pre politických väzňov a ich blízkych na veľmi nízkej úrovni. Novela má byť účinná 1. januára 2020, aby na zvýšenie vedel s dostatočným predstihom zareagovať aj rozpočet verejnej správy.