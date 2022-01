Prezidentka podporila obrannú dohodu s USA, žiaden rozpor z ústavou nenašla (video)

Zmluva zlepší spoluprácu so spojencami

Nejasné interpretácie

Dohoda je v súlade s Ústavou SR

20.1.2022 -Prezidentka Zuzana Čaputová podporuje obrannú dohodu medzi Slovenskom a USA. Informovala o tom počas dnešného vyhlásenia. Zmluvu o obrannej spolupráci vníma ako štandardný spôsob na zlepšenie obrannej spolupráce s partnermi Slovenska.„Sme členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, sme súčasťou spoločných misií, cvičení a táto zmluva má prispieť k tejto spolupráci. Dohoda nerieši konkrétne bezpečnostné opatrenia, je to rámcová zmluva, ktorá má prispieť k brániteľnosti nášho územia a aby sme posilnili obranu našej suverenity,“ vyhlásila prezidentka.Pripomenula, že 23 z 29 členských krajín NATO má zmluvu s USA uzatvorenú, tiež všetky krajiny, ktoré sú na hranici aliancie, teda napríklad aj Poľsko, Maďarsko, Litva či Lotyšsko.Podľa postupu uzatvárania dohody nasleduje po schválení vládou splnomocnenie člena vlády prezidentkou, ktorý dohodu uzavrie a podpíše dojednaný text dohody. Nasledovať bude schválenie Národnou radou SR a schválenie prezidentom.„Pozorujem ostrú debatu ohľadom tejto dohody. Časť ľudí ju víta a chce ju, časť ľudí sa jej obáva, niekto ju otvorene odmieta. Počúvam námietky k procesu pripomienkovania tejto dohody, a áno, mohla byť nastavená časovo inak, ako vo vianočnom období,“ skonštatovala Čaputová.Pokiaľ však ide o formulácie tejto dohody, širšej akceptácii zmluvy by pomohlo, keby bola naformulovaná spôsobom, ktorý by nevzbudzoval nedorozumenia v jej interpretácii.Súčasťou plnomocenstva na podpis dohody s USA pre vybraného člena vlády bude podľa prezidentky aj interpretačné vyhlásenie, v rámci ktorého budú vysvetlené najviac sporné body tejto dohody, ktoré sú u verejnosti spojené s obavami.



„Dohoda je výrazom suverenity SR a bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obmedzenie, a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jej obyvateľov,“ citovala hlava štátu z interpretačného vyhlásenia, ktoré hovorí aj o tom, že o pobyte cudzích vojsk rozhoduje vláda SR a tiež o tom, že dohoda vylučuje prítomnosť jadrových, biologických alebo chemických zbraní na Slovensku.



Čaputová pripomenula, že sa zaoberala aj podaním podnetu na Ústavný súd SR, ktorý by zmluvu preveril. Hlava štátu uviedla, že sa s viacerými ústavnými právnikmi zaoberala všetkými vznesenými pripomienkami nielen z medzirezortného pripomienkového konania, ale aj tými, ktoré vzišli zo spoločenskej debaty. „Žiaden rozpor s ústavou sme neidentifikovali,“ dodala.



Hlava štátu o dohode o obrannej spolupráci s USA, ktorú vláda schválila v stredu (12. januára), rokovala na začiatku týždňa aj s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO) a predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).

Hlas a SNS kritizujú, že prezidentka nepodala dohodu s USA na Ústavný súd. „Je to doteraz najvážnejšie zlyhanie pani prezidentky vo vzťahu k slovenským občanom,“ vyhlásil predseda Hlasu Peter Pellegrini.

„Pani prezidentka má dvojaký meter na ústavnosť. Ak ide o požiadavku ľudí na referendum, vtedy ju považuje za nevyhnutné predložiť Ústavnému súdu. Ak ide o požiadavku vlády na nevýhodnú zmluvu s USA, vtedy na to dôvod nevidí,“ povedal Pellegrini.

Takzvaná interpretačná doložka, ktorou prezidentka podmienila podpis tejto zmluvy, nepovažuje strana Hlas za riešenie. „Naopak, je to vysvedčenie neschopnosti slovenskej vlády vyrokovať text zmluvy, ktorý nevyvoláva pochybnosti a ktorý treba dodatočne vysvetľovať,“ dodal Pellegrini.

Prezidentku kritizuje aj mimoparlamentná SNS. „Prezidentka Slovenskej republiky len ukázala, že nie je svojprávna a že slúži iným mocnostiam,“ vyhlásili národniari.









