Prezidentka privítala slovenských záchranárov po návrate z Turecka, odviedli profesionálnu prácu (video)

Konfliktné situácie

Členovia záchranného tímu





Slovenskému záchranárskemu tímu sa počas misie podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb. Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v pondelok 6. februára. Nešťastie si vyžiadalo už viac ako 40-tisíc obetí.





16.2.2023 (SITA.sk) - Slovenskí záchranári odviedli po zemetrasení v Turecku profesionálnu prácu. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes počas prijatia našich záchranárov vyzdvihla ich nasadenie a vyjadrila im hlbokú úctu a vďaku za ich službu. Naši záchranári pomáhali v južnom Turecku po najsilnejšom zemetrasení v tejto oblasti.„Každý deň sme sledovali, ako sa vám darí a dúfali sme v pozitívne správy,“ uviedla v príhovore prezidentka, podľa ktorej záchranári výzvy, ktoré na nich v oblasti zasiahnutej zemetrasením čakali, zvládli profesionálne.„Žiaľ, dostávali ste sa aj do konfliktných situácií, aj keď boli z ľudského hľadiska pochopiteľné. O to som radšej, že vás tu vidím v dobrom stave a verím, že sa zotavia aj vaše záchranárske psy, ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri lokalizovaní preživších,“ dodala Čaputová, podľa ktorej je zemetrasenie udalosť, ktorej nemožno predísť.„Dá sa však pripraviť na jej dôsledky. Som presvedčená, že aj vaša skúsenosť pomôže nášmu štátu lepšie zvládať krízové situácie spôsobené prírodou aj človekom,“ uviedla okrem iného Zuzana Čaputová.„Našich 15 ľudí, záchranárov, zanechalo v Turecku kus seba,“ povedal veliteľ záchranných zložiek Igor Žiak, ktorého jednotku tvorilo desať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a päť príslušníkov Horskej záchrannej služby . Žiak zdôraznil, že s týmito členmi záchranárskej skupiny by kdekoľvek a kedykoľvek absolvoval to isté.