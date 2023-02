Smer-SD je pripravený návrh stiahnuť, SaS chce podľa Fica predložiť vlastný návrh na júnové voľby (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.2.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) je pripravená stiahnuť svoj návrh na júnové voľby, pretože strana Sloboda a Solidarita (SaS) avizovala, že chce pripraviť vlastný. Uviedol to vo štvrtok v pléne šéf Smeru-SD Robert Fico „My sme sa pokúšali včera (v stredu 15. februára, pozn. SITA) získať súhlas na otvorenie schôdze u politickej strany SaS, tam nám však povedali, že dnes túto schôdzu neotvoria, ale na budúci týždeň predložia vlastný návrh, aby sa voľby konali v júni,“ povedal Fico.Ako ďalej dodal, ak ide o takéto preteky, nech poslanci SaS predložia vlastný návrh a Smer-SD ho podporí.Šéf OĽaNO Igor Matovič na to reagoval slovami, že „ak strana SaS naozaj povedala Ficovi niečo také, že chcú len politikárčiť a dnes nepodporia tento návrh len preto, že je z opozície a budúci týždeň by chceli predložiť svoj a potom to už podporia, tak v tom prípade poďme do toho čím skôr, nech sa strana SaS vyfarbí.“