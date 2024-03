Prezidentka sa bude naďalej snažiť upevňovať vzťahy medzi Slovenskom a Českom (video)

Zmena zahraničnej politiky Slovenska

Stretnutie so šéfom ruskej diplomacie Lavrovom

Spoločné rokovanie je odložené na neurčito

7.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude zo svojej pozície naďalej snažiť upevňovať vzťahy medzi Slovenskom a Českom. Uviedla to na sociálnej sieti.„Keď hodnotovo oslabíme zahraničnú politiku, môžeme strácať priateľov. Je mi ľúto, že sa to deje,“ napísala na margo toho, že česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica Smer-SD ).Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku.Český premiér Petr Fiala sa vyjadril, že „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky“.„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch medzivládnu konzultáciu s vládou Slovenskej republiky,“ vyhlásil Fiala po zasadnutí kabinetu.České rozhodnutie prišlo len niekoľko dní po tom, čo slovenský minister zahraničia Juraj Blanár (Smer-SD) rokoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom na diplomatickom fóre v tureckej Antalyi. Fiala označil toto stretnutie za problematické, dôvodov je však podľa neho viac.Česká vláda v stredu večer oznámila kabinetu Roberta Fica, že odkladá na neurčito spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roka v Českej republike.„Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku,“ reagoval premiér Fico vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku.Zároveň zdôraznil, že česká vláda je na Slovensku vítaná kedykoľvek a naše politické vzťahy nebude jeho kabinet zaťažovať rozdielnymi pohľadmi na svet, ktoré nemajú nič spoločné so slovensko-českým spolužitím.