Prezidentka sa na hrade Zborov stretla so zástupcami samospráv

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) na Zborovskom hrade 13. septembra 2019. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zborov 13. septembra (TASR) – Vyľudňovanie regiónu, spolužitie s rómskou menšinou, ako i administratívna záťaž v súvislosti eurofondami boli témy, o ktorých sa so starostami Mikroregiónu Makovica v piatok na hrade Zborov rozprávala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Obec Zborov navštívila v rámci svojho dvojdňového výjazdu v Prešovskom kraji.uviedla Čaputová.Ako povedala, starostovia sa zhodli na tom, že ich trápi administratívna náročnosť pri získavaní financií z európskych fondov.skonštatovala Čaputová.Vyľudňovanie regiónu, o ktorom vo štvrtok (12. 9.) diskutovala s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou, súvisí podľa jej slov s infraštruktúrou. So starostom obce Zborov Jánom Šurkalom sa podľa jej slov rozprávala o tom, že dokončenie trasy Via Carpatia alebo R4 by malo pomôcť tomu, aby ľudia migrovali za prácou bez toho, aby sa museli presťahovať.Prezidentka si prezrela i hrad a oboznámila sa s postupom prác jeho rekonštrukcie.doplnila Čaputová.povedal predseda občianskeho Združenia na záchranu Zborovského hradu Vladimír Kaminský.Za desať rokov činnosti združenia sa im podľa jeho slov podarilo vyriešiť na hrade takmer všetky statické problémy. "priblížil Kaminský.Prostredníctvom projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných tohto roku zamestnali 26 ľudí. Spolupracujú s nimi i traja živnostníci murári.