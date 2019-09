Prezidentka sa stretla so Sólymosom, chce vyzdvihnúť pokrok Slovenska

Na snímke uprostred napravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a uprostred naľavo podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos počas prijatia v Prezidentskom paláci 17. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – Na budúcotýždňovom klimatickom samite OSN v americkom New Yorku chce prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzdvihnúť cieľ Slovenska ukončiť využívanie uhlia ako zdroja na výrobu elektrickej energie do roku 2023 a projekt transformácie najväčšieho hnedouhoľného regiónu na hornej Nitre.Hlava štátu to uviedla po utorňajšom stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom (Most-Híd), na ktorom bola adaptácia na zmenu klímy jednou z hlavných tém.Ministra sa v tejto súvislosti Čaputová pýtala aj na prípravu nízkouhlíkovej stratégie ako podkladu národného energetického a klimatického plánu.povedala prezidentka.Na stretnutí s ministrom ocenila to, čo sa envirorezotu podarilo v predchádzajúcom období.pripomenula.Medzi výzvy zaraďuje naďalej tému vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného prostredia, taktiež ochranu lesov a správu národných parkov, progres musí nastať podľa nej i v environmentálnej výchove a vzdelávaní.Sólymos ocenil konštruktívnosť dialógu i význam, ktorý hlava štátu prisudzuje enviro témam.povedal.dodal. Sólymos verí, že prezentácia SR na klimatickom samite i kooperácia pri presadzovaní pozitívnych zmien v ochrane životného prostredia bude úspešná.