Vodičský preukaz tento rok neplatí ako cestovný lístok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – Počas aktuálneho Európskeho týždňa mobility (ETM) neplatí v bratislavskej MHD vodičský preukaz ako lístok na bezplatné cestovanie. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava to vysvetľujú tým, že dáta nepotvrdili udržateľný nárast cestujúcich MHD na základe tejto akcie. Dopravca so samosprávou sa rozhodli tento rok dočasne zlacnieť ročný cestovný lístok na MHD.Počas minulých rokov, keď vodičský preukaz mohli cestujúci v bratislavskej MHD počas ETM využiť na bezplatnú prepravu, cestovalo verejnou dopravou podľa mesta viacej ľudí, v nasledujúcom období sa však tento nárast neudržal.vysvetlilo na sociálnej sieti hlavné mesto.Dočasnou zľavou si chce samospráva najprv overiť, či lacnejší ročný lístok prinesie trvalý nárast cestujúcich MHD, a ak to dáta potvrdia, bude to podľa magistrátu dostatočný dôvod aj na prehodnotenie ceny predplatených cestovných lístkov.tvrdí hlavné mesto.DPB na sociálnej sieti uviedol, že MHD si počas minulých rokov vyskúšalo množstvo vodičov áut, ktorí mohli cestovať zadarmo.priblížil dopravca.Dôvodom, prečo niektorí šoféri áut necestujú MHD, je podľa neho zväčša to, že verejnú dopravu považujú za mnohokrát pomalšiu, vozidlá za neklimatizované a ak necestujú často, je to podľa vodičov aj drahšie.skonštatoval DPB.ETM sa koná každý rok v termíne od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Taktiež, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na prepravu alternatívu voči osobným motorovým vozidlám, napríklad bicykel, verejnú dopravu či chôdzu.