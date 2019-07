Prezidentka SR prijala laureátov vojenského činu roka 2018

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) prijala laureátov ocenení Vojenský čin roka 2018. Na snímke zľava držiteľ ceny Priateľ ozbrojených síl Pavol Honzek, držiteľ Mimoriadnej ceny Ján Himpán, držiteľ ocenenia Pomoc verejnosti Martin Majer a držiteľ ceny Záchrana života Lukáš Kucharčík. Bratislava, 9. júla 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 9. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby príklad, aký svojimi činmi dávajú laureáti ocenenia Vojenský čin roka 2018, nasledovalo čo najviac príslušníkov Ozbrojených síl SR. Povedala to po stretnutí s ocenenými v priestoroch Prezidentského paláca.povedala oceneným vojakom Čaputová, ktorú teší, že je pre nich služba nielen prácou, ale spôsobom života.Ocenenie za rok 2018 získali štyria vojaci. V kategórii Záchrana života to bol Lukáš Kucharčík, ktorý muža v bezvedomí po autonehode odtiahol do bezpečnej vzdialenosti od horiaceho auta, ktoré následne vybuchlo. Cenu za Pomoc verejnosti si prevzal Martin Majer za finančné zbierky pre Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici.Laureátom v kategórii Priateľ Ozbrojených síl SR je Pavol Honzek a Klub generálov SR v Trenčíne. Nominovaný bol za zrekonštruovanie vojenského cintorína v Trenčíne - Kubrej pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Mimoriadnu cenu získal Ján Himpán, ktorý ešte ako veliteľ výcvikového strediska ženijného vojska v Seredi v roku 1993 začal organizovať hromadné darovanie krvi. Sám daroval krv 104-krát.