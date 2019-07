Zs. Simon: Maďarské fórum s Mostom rokovať nebude, ak nezmení postoj

Na archívnej snímke Zsolt Simon. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) - Mimoparlamentná strana Maďarské fórum (MF) sa zatiaľ nedohodla s koaličným Mostom-Híd na spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Pre TASR to povedal predseda MF Zsolt Simon, strany spolu rokovali v utorok. Maďarské fórum podľa neho nemá záujem ísť na kandidačnú listinu Mosta-Híd. Dodal, že zmysel by mala spoločná kandidačná listina, na ktorej by sa spojili štyri maďarské strany (okrem Mosta-Híd a MF aj SMK a MKDA-MKDSZ). MF teda podľa Simona s Mostom-Híd ďalej rokovať nebude, pokiaľ sa nezmení postoj Mosta-Híd. Ako povedal predseda Mosta-Híd Béla Bugár, strana sa nevzdá spolupráce väčšinového národa s národnostnými menšinami. Politika založená na multietnickom princípe má podľa Bugára opodstatnenie aj do budúcnosti.povedal pre TASR Simon. Predstava Mosta-Híd je podľa Simona otvorenie svojej kandidačnej listiny nielen pre maďarské politické strany, ale aj pre ďalšie etnické skupiny, ako aj slovenské strany. Na kandidátku Mosta-Híd by podľa Simona mohli ísť strany, ktoré sa vedia stotožniť s hodnotami strany. Simon uviedol, že pre MF je prioritou, aby mala v parlamente zastúpenie aj maďarská menšina.Aktuálnu ponuku zo strany Mosta-Híd teda Maďarské fórum odmieta.povedal Simon.dodal.vyhlásil Bugár. Most-Híd po predstaviteľoch MKDA-MKDSZ a Rómskej iniciatívy Slovenska prijal v utorok predstaviteľov Maďarského fóra, SKS a strany Šanca. Strana podľa hovorkyne Kláry Debnár oslovila také strany, ktoré nechcú politizovať na čisto etnickom princípe a ich víziou je posilnenie regiónov Slovenska.reagovala Debnár. Podľa vyjadrenia predsedu strany sa Most-Híd nevzdá spolupráce väčšinového národa s národnostnými menšinami.Maďarské fórum minulý týždeň rokovalo s mimoparlamentnou SMK, zhodli sa na tom, že odmietajú spoluprácu s SNS, Smerom-SD a ĽSNS, opätovne majú rokovať na budúci týždeň. Strany sa tiež podľa Simona zhodli na tom, že maďarská komunita na Slovensku nemôže zostať bez parlamentného zastúpenia.Most-Híd avizoval, že diskutovať chce najmä s mimoparlamentnými stranami a združeniami. Stranám, s ktorými sa dokáže dohodnúť, ponúka Most-Híd miesta na svojej kandidačnej listine.