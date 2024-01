Prezidentka ukázala, prečo Ficova vláda nemôže mať všetko. Reaguje Šimečka na Čaputovej prejav

Silná a autonómna osobnosť

Silný a kritický prejav

Prezidentka vo štvrtok vystúpila v Národnej rade SR. Požiadala vládu a poslancov, aby vládnu novelu Trestného zákona neprijali. „Vyhrať voľby neznamená môcť robiť všetko, znamená to prevzatie najväčšieho podielu zodpovednosti za krajinu a jej občanov," uviedla Čaputová v pléne parlamentu.Poslancov vyzvala, aby akýmkoľvek významným zmenám v trestnej legislatíve predchádzala riadna odborná diskusia a medzirezortné pripomienkové konanie. Zároveň skonštatovala, že predložená novela Trestného zákona môže byť v rozpore s Ústavou SR a dodala, že zmeny prinášajú hrozbu zásahov do práv poškodených na spravodlivý proces. Hlava štátu je toho názoru, že nesprávne či dôkladne nepripravené nastavenie úpravy trestného práva by mohlo spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou.

18.1.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová názorne ukázala, prečo vláda Smer-SD ) nemôže mať všetko. Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v reakcii na prejav prezidentky v Národnej rade SR Prezidentka podľa neho súčasne ukázala, prečo je dôležité, aby v prezidentskom paláci bola silná a autonómna osobnosť, ktorá sa vie postaviť vláde na odpor v prípade, ak zlyháva.„Je to dôležitý odkaz pre prezidentské aj európske voľby, ktoré nás čoskoro čakajú - táto vláda naozaj nemôže mať všetko," vyhlásil Šimečka.Podľa predsedu PS Čaputová v parlamente predniesla silný a kritický prejav.„Precíznou argumentáciou potvrdila naše vážne pripomienky ku škandalóznemu spôsobu, akým Ficova koalícia pretláča svoj promafiánsky balíček, aj k jeho škodlivému obsahu. Hovorí to prezidentka, odborná verejnosť, my v opozícii, aj plné námestia po celej krajine," uzavrel Šimečka s tým, že je najvyšší čas, aby tento hlas vypočuli aj Fico, Andrej Danko SNS ) a Peter Pellegrini Hlas-SD ).