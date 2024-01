Revolúcia vo vašom vrecku. Samsung predstavil telefóny Galaxy S24 s umelou inteligenciou

Galaxy AI urýchľuje komunikáciu

Dychberúce vyhľadávanie založené na gestách

Fotografovanie, o akom sa vám ani nesnívalo

Špičková inteligencia si žiada poriadny výkon

Precízne technológie a elegancia v každom detaile

Ceny, otváracia ponuka a dostupnosť v SR

* Funkcia nie je aktuálne podporovaná v slovenskom jazyku.

18.1.2024 (SITA.sk) -S novou sériou Galaxy S sa navždy mení spôsob, akým mobilné zariadenia uľahčujú a vylepšujú život svojim používateľom. Nech už sa človek s telefónmi Galaxy S24 pustí do čohokoľvek, nejakým spôsobom sa na tom podieľa umelá inteligencia. Niekedy uľahčuje komunikáciu pomocou inteligentného prekladania textov a hovorov, inokedy rozširuje kreatívne možnosti pomocou technológie ProVisual Engine alebo napríklad vytvára nový štandard vyhľadávania, vďaka ktorému môžu používatelia objavovať okolitý svet úplne inak ako doteraz.Vďaka funkciije možné okamžite prekladať osobný rozhovor v okne rozdelenom na dve polovice. Každý z účastníkov vidí na displeji preložený prepis toho, čo ten druhý práve povedal. Zmysluplná umelá inteligencia upraví vaše formulácie pomocouaby zodpovedali vášmu úmyslu. O preklady* správ, e-mailov a ďalších textov sa vie postarať aj umelá inteligencia vo virtuálnej klávesnici Samsung Keyboard, ktorá zvláda v reálnom čase 13 jazykov. Nové telefóny vylepší aj písanie poznámok v natívnej aplikácii Samsung Notes – funkciaumožňuje pomocou umelej inteligencie vytvárať ich zhrnutie, formátovať poznámky alebo k nim tvoriť titulné strany s náhľadom. Pri hlasových správach zase príde vhod funkciaopäť s umelou inteligenciou a s prevodom hlasu na text.Galaxy S24 predstavuje budúcnosť aj míľnik v online vyhľadávaní. Ako prvý telefón v histórii zavádza intuitívny systémzaložený na gestách. Vďaka partnerstvu s najväčším svetovým vyhľadávacím gigantom sa zrodil úplne nový spôsob, akým dokážete na internete zisťovať informácie. Stačí dlho stlačiť domovské tlačidlo a na displeji môžete čokoľvek zakrúžkovať, zvýrazniť, pripísať poznámku alebo kdekoľvek kliknúť. Galaxy S24 vás následne okamžite odmení užitočnými a cielenými výsledkami vyhľadávania. V závislosti od vašej aktuálnej polohy je možné pri niektorých vyhľadávaniach zobraziť aj prehľady vytvorené generatívnou umelou inteligenciou s užitočnými informáciami a ďalším kontextom, ktorý umožní klásť komplexnejšie a cielenejšie otázky. Je to jednoduché a berie to dych.Medzi ďalšie prednosti radu Galaxy S24 patrírozsiahly set nástrojov s umelou inteligenciou, ktoré úplne menia zaužívané spôsoby fotografovania. Zabudnite na roztrasené neostré snímky z diaľky. Nový fotografický systéms päťnásobným optickým zoomom a 50 MPix snímačom funguje vďaka technológii Adaptive Pixel Sensor tak, že kvalita snímok s 2x, 3x, 5x a 10x zväčšením úplne zodpovedá regulárnemu optickému zoomu. Aj stonásobné priblíženie vďaka vylepšenému digitálnemu zoomu však pôsobí veľmi čisto a kvalitne. Okrem toho je Galaxy S24 Ultra vybavený vylepšeným optickým stabilizátorom, takže odpadajú mnohé príklady rozostrenia vplyvom chvenia ruky pri práci s fotoaparátom. Výrazného vylepšenia sa dočkali aj funkcie na fotografovanie a natáčanie v slabom svetle alebo v tme, pre ktoré sa v rade Galaxy tradične používa súhrnný názov Nightography. Fotografie a záznamy v režime Space Zoom sú kvalitné za akýchkoľvek podmienok, dokonca aj po priblížení. A keď sú fotografie hotové, s grafickými nástrojmi Galaxy AI ich môžete jednoducho upravovať – k dispozícii je napríklad ľahké mazanie nechcených objektov, zmena kompozície či remastering. Kvôli maximálnej efektivite dokáže funkciavyužiť umelú inteligenciu a navrhnúť optimálne úpravy pre každú fotografiu zvlášť. Špičkové vlastnosti fotografického systému radu Galaxy S24 s umelou inteligenciou sa podarilo integrovať priamo do populárnych mobilných sociálnych aplikácií, napríklad na Instagrame, kde sa automaticky zobrazia fotografie v HDR.Základom výbavy Galaxy S24 Ultra je optimalizovaný procesors výrazne vylepšenou NPU jednotkou pre účinné spracovanie algoritmov umelej inteligencie. Všetky tri modely Galaxy S24 majú1 – 120 Hz, ktorá tiež vylepšuje výkon. Aj hranie sa vďaka hardvérovým aj softvérovým vylepšeniam posunulo na vyššiu úroveň. Je rýchlejšie, plynulejšie a ostrejšie. Spolupráca s najlepšími hernými firmami umožňuje ponúknuť používateľom Galaxy S24 najpopulárnejšie mobilné hry v optimalizovanej podobe. O skvelý obraz sa starajú najjasnejšie a najkvalitnejšie displeje, s akými sme sa pri modeloch Galaxy kedy stretli. Vďaka technológii ray tracing je obraz dokonale realistický, so skvelými tieňmi a odrazmi. V exteriéri navyše vylepšuje viditeľnosť technológia Vision Booster.Galaxy S24 Ultra je vôbec prvý telefón Galaxy srámom, čo prispieva k jeho odolnosti a dlhovekosti. Výrazne tenšie telo sa lepšie drží, a tak sa s ním ľahšie pracuje pri chôdzi a iných činnostiach. Pri Galaxy S24+ a Galaxy S24 zaujme jednoduchá elegantná konštrukcia z jedného kusa, bez viditeľného spoja medzi zadným krytom a bočným rámom. Modely radu Galaxy S24 sa budú predávať v niekoľkých farebných variantoch inšpirovaných rôznymi minerálmi. Pri Galaxy S24 Ultra medzi tieto varianty patrí sivý titán (Titanium Gray), čierny titán (Titanium Black), fialový titán (Titanium Violet) a žltý titán (Titanium Yellow). Galaxy S24+ a Galaxy S24 budú k dispozícii vo verziách čierna (Onyx Black), sivá (Marble Gray), fialová (Cobalt Violet) a žltá (Amber Yellow). Pri online predaji budú pri všetkých troch modeloch k dispozícii ďalšie farebné varianty.Mobilné telefóny Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra sa v Slovenskej republike začnú predávať 31. januára 2024. Zákazníci, ktorí si v období od 17.1. do 30.1. 2024 alebo do vypredania zásob zakúpia na www.samsung.sk , v značkových predajniach Samsung alebo u vybraných predajcov elektroniky, telefóny Galaxy S24, získajú model s dvojnásobne vyššou kapacitou pamäte za cenu modelu s kapacitou nižšou. Záujemcovia môžu navyše po registrácii do kampane v aplikácii Samsung Members, v sekcii "Výhody", odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške až 100 eur pri nákupe nového Samsung Galaxy S24 Ultra a S24+. V prípade nákupu Galaxy S24 je výkupný bonus 60 eur.