Prezidentka vetovala nový zákon o ochrane spotrebiteľa, postihol by bez rozdielu dezinformácie aj spravodajské informácie

Negatívny dopad

Nepremyslený zásah

Posilnenie postavenia spotrebiteľov

10.7.2023 (SITA.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Legislatívu schválil parlament koncom júna, hlava štátu ho pri jeho opätovnom prerokovaní navrhuje schváliť bez ustanovení, ktoré podľa nej nie sú v súlade s ústavou.Ide o body, ktoré sa týkajú ochrany dobrého mena, občianskej cti a existencie dobrých rodinných vzťahov a do vládneho návrhu zákona boli pridané na základe pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní.„Zákon zavádza definíciu primeraného zadosťučinenia, ak sa preukáže, že neoprávnený zásah bol spôsobený zverejnením alebo šírením nepravdivej informácie o fyzickej osobe, a to aj vtedy, ak sa ten, kto sa neoprávneného zásahu dopustil, spoliehal na hodnovernosť zdroja informácie a jej pravdivosť si neoveril," upozorňuje prezidentka SR.Takáto úprava by podľa nej mala negatívny dopad na prácu novinárov a komentátorov, ktorí preberajú a komentujú vyjadrenia, výroky a názory tretích osôb, vrátane politikov.„Dotkla by sa všetkých, ktorí zverejňujú informácie napríklad aj v statusoch, videách alebo komentároch na sociálnych sieťach a postihla by bez rozdielu dezinformácie aj spravodajské informácie," tvrdí hlava štátu.V tejto súvislosti upozorňuje aj na zníženú mieru voľnej úvahy štátu pri obmedzovaní slobody prejavu. Prezidentka je presvedčená, že nedostatky v zákone môžu spôsobiť závažné výkladové a praktické problémy pri jeho uplatňovaní.Takýto zásah do ustáleného stavu ochrany osobnosti počas volebnej kampane tesne pred parlamentnými voľbami považuje za nepremyslený, nezodpovedný a pre slobodnú spoločnosť a kontrolu výkonu verejnej moci občianskou spoločnosťou aj za nebezpečný.Nový zákon o ochrane spotrebiteľa má zjednotiť a zmodernizovať súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a zosúladiť ju s právnymi predpismi Európskej únie . Platiť má od 1. augusta tohto roka.Cieľom legislatívy je nájsť rovnováhu medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov. Zákon v mnohých oblastiach posilňuje postavenie spotrebiteľov a zároveň vypúšťa povinnosti obchodníkov predstavujúce nadbytočnú regulačnú záťaž.Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech spotrebiteľov predstavujú napríklad predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti.Zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi, napríklad Black Friday, v záujme nalákať ich na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je.