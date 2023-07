Erdoğan podporil švédske členstvo v NATO, čaká sa na zelenú od Maďarov

Desaťročia švédskej a fínskej neutrality

11.7.2023 (SITA.sk) -Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan podporil vstup Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Po rokovaniach s lídrami oboch krajín vo Vilniuse to oznámil šéf aliancie Jens Stoltenberg Erdoğan podľa jeho slov švédske členstvo v NATO čoskoro zverí parlamentu a „zabezpečí jeho ratifikáciu".Informuje o tom spravodajský portál BBC. „Som veľmi šťastný, je to dobrý deň pre Švédsko," vyjadril sa v tejto súvislosti švédsky premiér Ulf Kristersson Rozhodnutie tureckého prezidenta privítali aj viacerí spojenci v NATO vrátane USA, Nemecka a Spojeného kráľovstva. Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO.Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli stalo 31. členskou krajinou aliancie, švédske členstvo blokovalo Turecko s argumentom, že je Štokholm príliš zhovievavý k militantným kurdským skupinám, ktoré Ankara považuje za teroristické. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.Skôr počas pondelka Erdoğan naznačil prepojenie podpory Švédska v NATO so znovuotvorením prístupových rokovaní Turecka do Európskej únie (EÚ) Predstavitelia Únie túto požiadavku rýchlo zamietli s tým, že sú to dve rozdielne záležitosti. Vo vyhlásení po oznámení dohody však NATO uviedlo, že Švédsko bude aktívne podporovať snahy o „oživenie procesu pristúpenia Turecka k EÚ", čo by zahŕňalo modernizáciu colnej únie a vízovú liberalizáciu.Okrem Turecka členstvo Švédska ešte doteraz neratifikovalo Maďarsko. Stoltenberg sa v tejto súvislosti vyjadril, že „Maďarsko dalo jasne najavo, že nebude s ratifikáciou posledné". „Myslím si, že tento problém sa vyrieši," skonštatoval.