Prezidentka vymenuje sudcov ÚS až z plného počtu, verejnú voľbu víta

Na snímke poslanci Národnej rady (NR) SR počas tajnej voľby kandidátov na ústavných sudcov na rokovaní 46. schôdze parlamentu 25. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR//Jakub Kotian Foto: TASR//Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje ústavných sudcov až z kompletného počtu kandidátov, tak ako to avizovala už predtým. Uviedla to v reakcii na utorkovú voľbu, v ktorej poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili len jednu kandidátku. Vo svojom stanovisku však prezidentka privítala vyjadrenie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Ten ešte pred voľbou povedal, že je to posledný raz, čo SNS kandidátov na ústavných sudcov volí tajne.uviedla prezidentka v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej poradca pre komunikáciu Martin Burgr.Národná rada (NR) SR v utorok v opakovanom tajnom hlasovaní zvolila len jednu kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorú predloží prezidentke Zuzane Čaputovej. Stala sa ňou štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Vyhlásili to v pléne po voľbe.Keďže sa nepodarilo zvoliť potrebný počet kandidátov, bude ďalšia voľba, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte štyria.Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.