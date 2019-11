Prezidentka Z. Čaputová navštívila región Dunajskej Stredy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 26. novembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa počas svojho utorkového výjazdu do regiónu Dunajskej Stredy stretla s predstaviteľmi mesta, navštívila Galériu súčasných maďarských umelcov a zoznámila sa aj s najkrajšou dedinou roka 2013 Malými Dvorníkmi a ich málotriednou školou s vyučovacím jazykom maďarským.," uviedla na konto dňa prezidentka. Témou rozhovorov bola, ako informovala, aj dôležitosť vzdelávania v národnostnom jazyku i ako je dostupné vzdelávanie v slovenskom jazyku na juhu Slovenska, hovorilo sa tiež o dôležitosti podpory národnostnej kultúry.Posolstvom utorkovej návštevy je, ako prezidentka konštatovala, aby sa príslušník akejkoľvek menšiny cítil na Slovensku doma." doplnila Čaputová.Prezidentka konštatovala, že politická reprezentácia maďarskej menšiny bola vždy dôležitou súčasťou všetkých pozitívnych zmien, ktoré sa na Slovensku udiali, či išlo o vstup do Európskej únie alebo do NATO.O rozhovore s primátorom Dunajskej Stredy Zoltánom Hájosom informovala, že načrtol spôsob, ako by samosprávy mohli získať silnejší hlas v otázkach školstva a kultúry. "," uviedla prezidentka.Zuzana Čaputová zároveň na príklade školy v Malých Dvorníkoch, kde sa v štyroch triedach vzdeláva 60 detí z obce i okolitých dedín, konštatovala, že je "veľmi dobre, že sa málotriedne školy na obciach zachovali, že sa to podarilo". Ocenila, že na škole prebieha vzdelávanie v materinskom jazyku detí, ale aj vyučovanie slovenského jazyka.Záver návštevy prezidentky v dunajskostredskom regióne patril stretnutiu s vedením spoločnosti Minit Slovakia.