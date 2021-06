Prezidentka Zuzana Čaputová diskutovala o ľudských právach, demokracií aj o situácii okolo Ruska

Novú strategickú koncepciu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by mali prijať na budúci rok na summite v španielskom Madride. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu NATO 2021 v Bruseli v Belgicku.

Podľa nej je partnerstvo krajín v NATO pevné a založené na hodnotách demokracie, právneho štátu aj rešpektu k ľudským právam.

Debata o Rusku

Riziká technológií

Stretnutie s Bidenom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka doplnila, že predmetom debaty bolo aj Rusko. V tejto súvislosti podčiarkla, že krajina ani jej občania nie sú hrozbou pre žiadnu spojeneckú krajinu NATO, no za hrozbu sú považované niektoré kroky politického vedenia.„Panuje zhoda na tom, že s Ruskom máme záujem viesť dialóg. Ako to povedali viacerí spojenci, máme záujem na konštruktívnych a predvídateľných vzťahoch,“ ozrejmila prezidentka Čaputová.Diskusia bola aj o Číne, najmä v súvislosti s rizikami nových technológií alebo rizikom, ktoré by predstavovala závislosť na týchto technológiách.Ako prezidentka ďalej konkretizovala, v NATO diskutovali aj o politike „otvorených dverách“ - umožniť každej krajine, ktorá má záujem a chce byť členom aliancie, túto možnosť poskytnúť.Hovorilo sa najmä o Ukrajine a Gruzínsku. Témou debát členov aliancie sa stali klimatické zmeny, čo považujú za novú hrozbu. Prezidentka podotkla, že tieto zmeny majú vplyv aj na bezpečnostnú oblasť.Čaputová sa v rámci summitu stretla aj novozvoleným prezidentom Spojených štátov amerických Joeom Bidenom Ich debata sa týkala dôležitosti hodnôt, ktoré ich spájajú. Informovala ho napríklad o reformách, ktoré na Slovensku robíme. Dodala, že americký prezident ocenil progres Slovenskej republiky.