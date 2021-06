Biden bol na samite vrelo privítaný, opätovne potvrdil záväzok Spojených štátov voči NATO

Ostrý kontrast

Obnovenie partnerstva

Kybernetické útoky

14.6.2021 (Webnoviny.sk) -Krátko po svojom príchode do sídla aliancie na prvý samit NATO odkedy nastúpil do úradu, sa Biden stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a podčiarkol oddanosť Spojených štátov Článku 5 zmluvy aliancie, ktorý hovorí, že útok na jedného člena je útokom na všetkých a tak sa k nemu viaže aj kolektívna odpoveď. „Článok 5 berieme ako posvätný záväzok. Chcem, aby NATO vedelo, že Amerika je tam,“ skonštatoval Biden.Jeho vyjadrenia sú pritom v ostrom kontraste s predchádzajúcimi štyrmi rokmi, keď jeho predchodca označil alianciu za zastaranú a sťažoval si, že umožňuje krajinám, ktoré žijú na účet iných, aby na úkor Spojených štátov míňali menej peňazí na armádu.Stoltenberg sa podľa vlastných slov na spoluprácu teší, no poznamenal, že alianciu čaká množstvo výzev. „Stretávame sa v kľúčovom čase pre našu alianciu, v čase rastúceho geopolitického súperenia, regionálnej nestability, terorizmu, kybernetických útokov a klimatickej zmeny,“ povedal Stoltenberg v úvode stretnutia lídrom.„Žiadny štát a žiadny kontinent sa s týmito výzvami nedokáže vyrovnať sám. Európa a Severná Amerika však nie sú samy,“ skonštatoval.Bidena, ktorý do Bruselu pricestoval zo stretnutia s lídrami krajín G7, privítali kolegovia vrúcne a s dávkou úľavy. Belgický premiér Alexander de Croo sa vyjadril, že Bidenova prítomnosť „zdôrazňuje obnovenie transatlantického partnerstva“ a spojenci sa podľa neho tešia na prekonanie búrlivých rokov Trumpovej administratívy.Taliansky premiér Mario Draghi si neodpustil otvorenú poznámku na Trumpovu adresu. „Tento samit je pokračovaním včerajšieho G7 a je súčasťou procesu opätovného potvrdenia, prebudovania základných spojenectiev Spojených štátov, ktoré oslabila predchádzajúca administratíva,“ uviedol a dodal: „Uvedomte si, že prvá návšteva prezidenta Bidena je v Európe a skúste si spomenúť, kde bol na prvej návšteve prezident Trump?“Predchádzajúci americký prezident išiel na prvú zámorskú zahraničnú cestu do Saudskej Arábie, pripomína agentúra AP.Biely dom zároveň informoval, že komuniké, ktoré na konci samitu podpíšu lídri členských štátov, by malo zahŕňať aj návrh na úpravu spomenutého Článku 5 tak, aby zahŕňal aj kybernetické útoky. Tie vyvolávajú čoraz väčšie znepokojenie v súvislosti so sériou útokov ruských hekerov na americkú vládu a firmy po celom svete.Biden podľa Bieleho domu začal svoj deň stretnutím s lídrami pobaltských štátov, ktoré sa nachádzajú na východnom okraji NATO, a tiež sa samostatne stretol so zástupcami Poľska a Rumunska, aby prediskutovali hrozby zo strany Ruska i nedávny incident vzdušného pirátstva v Bielorusku. V pondelok by sa mal na okraji samitu stretnúť aj s tureckým prezidentom Erdoganom.