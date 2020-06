Prezidentka Zuzana Čaputová je v domácej karanténe, zrušila svoj pracovný program

„Vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus, ruší prezidentka svoj plánovaný program a do piatka preventívne zostáva v domácej karanténe,“ uviedol Strižinec.

V stredu o desiatej hodine doobeda mala Zuzana Čaputová naplánované stretnutie s rakúskym prezidentom Alexadrom Van der Bellenom a poobede mala prijať predsedu Senátu Parlamentu ČR Miloša Vystrčila. Vo štvrtok a v piatok mala byť na regionálnom výjazde v Banskobystrickom kraji.