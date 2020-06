Briti vymysleli nový typ testu na COVID-19. Je rýchlejší a výsledok odhalí zo slín

Štvortýždňové testovanie novinky, ktorého sa zúčastní okolo 14-tisíc dobrovoľníkov, spustila Southamptonská univerzita. Do projektu zapojí zdravotníkov aj zamestnancov univerzity a študentov.

Koronavírus odhalí v slinách

Nový test by mal prítomnosť koronavírusu odhaliť v slinách – bez toho, aby musel človek s podozrením na ochorenie absolvovať komplikovaný výter z hrdla a nosa.

Podobne ako PCR testy, COVID-19 by mal zachytiť v akútnej fáze ochorenia, uvádza BBC.

Jeho najväčšou výhodou však bude domáce použitie a včasný záchyt nakazených. Na vykonanie testu postačí súprava na odber slín. Ak bude výsledok pozitívny, infikovanú osobu čaká karanténa.

Výsledok prezradí už do hodiny

Test pracuje na báze metódy LAMP, ktorá v slinách odhaľuje genetické stopy vírusu. Podľa odborníkov je však rýchlejší a jednoduchší v porovnaní so zaužívaným PCR testom. Výsledok by mohol prezradiť už do hodiny bez ohľadu na príznaky ochorenia.