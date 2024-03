Prezidentke Čaputovej sa nepáči, ako politici hazardujú so zahraničnou politikou Slovenska (video)

Rozkol v zahraničnej politike

Zmienila aj Štefánika

19.3.2024 (SITA.sk) - Slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej sa nepáči, ako politici na Slovensku hazardujú so zahranično-politickým smerovaním krajiny. Naznačila to počas utorňajšieho vystúpenia na XXII. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v Bratislave.„Základné zahranično-politické smerovanie krajiny sa nesmie stať predmetom politického boja. V zahraničnej politike musí byt nadstranícka zhoda," vyhlásila prezidentka a podotkla, že to, ako bude vyzerať budúcnosť krajiny, „záleží na každom jednom z nás".V rámci zahraničnej politiky Slovenska panuje hlavne rozkol, či má Slovensko bezvýhradne podporovať Ukrajinu v jej boji s Ruskom tak, ako to robí prakticky celý zvyšok Európskej únie s výnimkou Maďarska.„Musíme podporovať suseda, aby ruskú hrozbu udržal ďaleko od našich hraníc. Tomu pomôže iba medzinárodná spolupráca," vyzdvihla Čaputová dôležitosť ďalšej podpory Ukrajiny.Zmienila sa tiež o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho názore na demokracie. Významný štátnik slovenskej minulosti považoval demokraciu za „organizovanú myšlienku a ideu proti chaosu".Čaputová pripomenula, že v demokracii musíme „rozmýšľať skôr než konať", aby sme nepoškodili a neohrozili našich najbližších či našu krajinu.