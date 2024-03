Igor Gallo odkazuje politikom, aby nepoužívali tému RTVS v predvolebnom boji

Strata nezávislosti RTVS

RTVS ako munícia v politickom boji

19.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Igor Gallo odkazuje politikom, aby nepoužívali tému RTVS v politickom zápase a predvolebnom boji. Podľa Galla je potrebné tému RTVS odpolitizovať a čím skôr to bude, tým to podľa neho bude lepšie pre samotnú inštitúciu.Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, je toho názoru, že verejnoprávny telerozhlas potrebuje pokoj, tiež potrebuje vysielať objektívne a vyvážené spravodajstvo. Toto ale podľa predsedu Rady RTVS predmetné médium neraz nedodržiava a samotná Rada na to viackrát poukazovala.Strata nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa sa podľa Galla začala náhlym zrušením koncesionárskych poplatkov , a to bez akejkoľvek odbornej diskusie.„Vtedy som to označil za politické dobrodružstvo a čas ukázal, že som mal pravdu," myslí si.Poznamenal, že napĺňanie niečích politických snov prostredníctvom RTVS považuje prinajmenšom za nezodpovedné.„A umývať si ruky a spoliehať sa, že ľudia majú krátkodobú pamäť, je také prvoplánovo slovenské," dodal.Gallo tiež podporuje, aby sa voľba generálneho riaditeľa RTVS vrátila na pôdu Rady RTVS.Predsedu Rady RTVS mrzí, že niekto vníma verejnoprávny telerozhlas ako muníciu v prezidentskej kampani a politickom boji.„Škoda, že niektorí politici trpia stratou pamäte a zabudli, že útočili na nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa, ako napríklad pani Remišová , keď súčasťou jej legendárneho pexesa bola podobizeň vtedajšieho riaditeľa RTVS. Alebo diletanské ataky voči RTVS , Rade RTVS, Jaroslavovi Rezníkovi a mojej osobe od predsedu parlamentného mediálneho výboru Kristiána Čekovského , ktoré boli motivované osobnou a politickou pomstou," tvrdí Gallo.Podľa jeho názoru je tiež škoda, že opozícia zabudla, ako jeho (Čekovského) nezmyselná novela zákona o RTVS neprešla parlamentom len „vďaka zdravému rozumu predsedu NR SR Borisa Kollára ".