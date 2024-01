Prezidentku Čaputovú chceli v Kanade sprevádzať zástupcovia vyše 130 firiem, väčšina z nich sa však do delegácie nedostala

Otvorený a transparentný výber

... je podnikateľské združenie, ktoré vzniklo v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať záujmy súkromného sektora v oblasti exportu. V súčasnosti združuje viac ako 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.



31.1.2024 (SITA.sk) - Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú chceli na prebiehajúcej návšteve Kanady sprevádzať zástupcovia viac ako 130 slovenských firiem. Napokon sa však do podnikateľskej delegácie väčšina z nich nedostala.Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla kancelária hlavy štátu. „Prezidentku v Kanade sprevádza jedna z najväčších podnikateľských delegácií v histórii. Má 32 členov," reagoval riaditeľ Odboru komunikácie Kancelárie prezidentky SR Jozef Matej Ako zdôraznil, ich výber bol od prvej chvíle otvorený a transparentný.„Proces registrácie zastrešovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO ), ktorá spadá pod rezort hospodárstva a ktorá evidovala rekordný záujem viac ako 130 podnikateľských subjektov o účasť na tejto ceste. Vzhľadom na kapacitu vládneho špeciálu nebolo logicky možné vyhovieť všetkým záujemcom," uviedol Matej.Ako doplnil, program cesty je zameraný na inovácie a zelené tranzície, čo odráža zloženie delegácie, ako aj dlhodobé priority prezidentky. Matej sa pritom nevyjadril ku kritériám výberu jednotlivých účastníkov ani k otázke agentúry SITA, či hlava štátu nemá do budúcna v pláne posilniť prítomnosť podnikateľov na jej cestách.Ako k téme uviedla agentúra SARIO, tá dlhodobo eviduje veľký záujem slovenských podnikateľov o účasť na podnikateľských misiách. Môžu pritom prebiehať v troch režimoch. Buď je to misia vedená vysokým štátnym predstaviteľom.V tomto prípade býva SARIO poverené organizáciou a prípravou pracovného programu pre podnikateľov. Alebo môže ísť o misiu SARIO na základe dopytu firiem, bez možnosti finančnej podpory zo strany agentúry, či misiu v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.„Prítomnosť podnikateľov na zahraničných cestách pri príležitosti pracovných ciest štátnych predstaviteľov je výlučne v kompetencii jednotlivých rezortov/zadávateľa, vrátane určenia podmienok účasti, kapacít, sektorového zamerania a finálneho výberu účastníkov z prihlásených záujemcov," zhodnotila riaditeľka odboru marketingovej komunikácie agentúry Simona Čerešníková.Informácia o podnikateľskej misii do Kanady a USA bola zverejnená na stránke SARIO od 15. decembra 2023 do 5. januára tohto roku a distribuovaná cez štyri rôzne komunikačné kanály SARIO.Obsahovala organizačné informácie, plánovaný pracovný program, ako aj informáciu o výberových kritériách z dôvodu obmedzenej kapacity účastníkov, sektorové zameranie a profil účastníkov, ich doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.„Cez online registračný formulár sa prihlásilo 137 spoločností, z ktorých zadávateľ - Kancelária prezidenta SR vybrala 29 spoločností. Do kompetencií SARIO nepatrí vysvetľovať nevybraným uchádzačom dôvod ich nevybratia," dodala Čerešníková.Na problematiku účasti podnikateľov na zahraničných cestách najvyšších predstaviteľov štátu upozornila Rada slovenských exportérov . Tá síce pozitívne hodnotí realizáciu takýchto ciest, negatívne sa však pozerá na výberový proces pri ich obsadzovaní. Poukázali aj na aktuálnu cestu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.Niektoré prihlásené spoločnosti sa mali rade sťažovať, že neboli schválené, a to bez udania adekvátneho dôvodu.