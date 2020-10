Prezidentku Zuzanu Čaputovú bude o celoplošnom testovaní obyvateľov na koronavírus informovať Matovič

Celoplošné testovanie

Nebola informovaná

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) bude informovať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenska na koronavírus.Ako uviedol na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády, prezidentku nemusel informovať o dohode s Ozbrojenými silami SR . Podotkol, že jej funkcia hlavnej veliteľky ozbrojených síl je skôr ceremoniálna.Vláda na mimoriadnom rokovaní schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.Čaputová v sobotu 17. októbra uviedla, že nebola vopred informovaná o pláne celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus. Dozvedela sa to spolu s verejnosťou z Matovičovej tlačovej konferencie.Zmysluplnosť a realizovateľnosť plánu v tejto chvíli nevie zhodnotiť a bude sa najskôr informovať u odborníkov. Plán takéhoto rozsahu mal byť podľa nej oznámený spôsobom, ktorý nevyvolá viac otázok ako poskytne odpovedí.