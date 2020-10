Mestský úrad v Žiline je uzatvorený, dôvodom je viacero pozitívne testovaných zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mestský úrad v Žiline bude 19. a 20. októbra uzatvorený pre verejnosť. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, dôvodom je pozitívny test na koronavírus u viacerých zamestnancov úradu.Podľa jeho slov testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 podstúpia preventívne všetky osoby, ktoré boli s pracovníkmi v priamom kontakte, v prípade potreby bude povinne nariadená domáca izolácia.Žilinský Regionálny úrad verejného zdravotníctva zároveň kontaktuje ďalšie osoby z pracovného či súkromného okolia zamestnancov. "Všetci zamestnanci mestského úradu ostávajú preventívne dva dni doma. Mestský úrad a klientske centrum budú opäť predbežne fungovať od stredy 21. októbra v úradných hodinách od 8:00 do 16:00," uviedol Miškovčík.Napriek zhoršenej epidemiologickej situácii sa v pondelok 19. októbra uskutoční plánované mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Vedenie mesta zvolilo formu videokonferencie so začiatkom o 10:00, poslanci by mali schvaľovať aj žiadosť o bezúročnú štátnu pôžičku vo výške viac ako 2 milióny eur.