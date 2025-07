Prezidentská kampaň bola podvodom na ľuďoch, vyhlásilo hnutie Slovensko a podáva podnety komisii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.7.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko podáva dva podnety na Štátnu komisiu pre voľby a financovanie politických strán pre nezrovnalosti vo výročnej správe strany Hlas a pre nezverejnenie zmluvy o pôžičke od sestry Petra Pellegriniho do 30 dní od jej uzatvorenia. Išlo o obdobie kampane pred prezidentskými voľbami. Zmluvu o pôžičke podľa hnutia Slovensko zverejnili až dodatočne, viac ako rok po uplynutí zákonnej lehoty.„V kampani Peter Pellegrini tvrdil, že financovanie strany Hlas je krištáľovo čisté a že majú iba to, čo si od ľudí naškrabkajú. Realita je však iná, peniaze pochádzajú najmä od jeho príbuzných, čo vyvoláva vážne pochybnosti a podozrenie z podvodu v jeho prezidentskej kampani. Hovoríme to už dlhšie a začína sa to potvrdzovať. Peter Pellegrini sa stal prezidentom podvodom,“ povedal poslanec hnutia Slovensko a člen finančného výboru Július Jakab Strana Hlas vložila do kampane maximálnu povolenú sumu 500 tisíc eur, a to prostredníctvom dvoch darov. „Sestra Petra Pellegriniho Eva mala poskytnúť strane Hlas pôžičku s úrokom 5,5 % v januári 2024 a suma 300 tisíc eur mala byť následne zo strany poskytnutá vo forme daru na prezidentskú kampaň jej brata. Zmluva o pôžičke medzi Pellegriniho sestrou a Pellegriniho stranou mala byť zverejnená do 30 dní, ako hovorí zákon,“ uviedol Jakab. Dodal, že strana Hlas viac ako rok nepriznala túto pôžičku, teda úver 300 tisíc eur od sestry Pellegriniho.