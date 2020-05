Prezidentské voľby v Bielorusku pandémia neohrozí, uskutočnia sa podľa plánu v lete

Dátum nie je známy

Krajina v bežnom režime

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentské voľby v Bielorusku sa budú konať v lete podľa plánu, a to aj napriek pandémii koronavírusu. Oznámil to bieloruský líder Alexander Lukašenko.Prezident, ktorý vládne v bývalej sovietskej republike železnou rukou už viac než štvrťstoročie, v pondelok povedal, že bieloruská ústava neumožňuje odloženie hlasovania.Lukašeko vyhlásil, že voľby sa uskutočnia "určite v lete", nezmienil však žiadny konkrétny dátum. Autoritársky prezident potláča v krajine opozíciu aj nezávislé médiá a očakáva sa preto, že si hladko zabezpečí ďalší mandát.Bielorusko nezaviedlo žiadne obmedzenia na zastavenie šírenia nového vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala krajinu, aby zakázala verejné podujatia, keďže prípady koronavírusu tam prudko stúpli.Lukašenko však napriek tomu trvá na tom, že nezruší ani oslavy 75. výročia porazenia nacistického Nemecka naplánované na 9. mája.Lukašenko vytrvalo odmieta obavy týkajúce sa nového vírusu a obmedzujúce opatrenia zavedené inde v Európe označil za "koronapsychózu".Továrne, obchody a reštaurácie fungujú v krajine v bežnom režime, diváci hromadne zapĺňajú tribúny na športových podujatiach a veriaci kostoly.