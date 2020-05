Španielska vláda trvá na predĺžení stavu núdze a varuje, že inak by mohol nastať chaos

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Španielska vláda sa usiluje o predĺženie stavu núdze a vyvíja tlak na opozíciu, aby schválila jeho ďalšie predĺženie. V prípade, že by sa tak nestalo, mohlo by to podľa nej totiž "priniesť chaos".O predĺžení stavu núdze bude parlament debatovať v stredu a podľa ministra dopravy a mobility Josého Luisa Ábalosa to bude náročné.Opatrenie je podľa politika "najefektívnejší právny nástroj" v boji proti novému koronavírusu, pretože umožňuje úradom mimoriadne právomoci na obmedzenie pohybu ľudí.Ako minister uviedol v pondelok na tlačovej konferencii v Madride, bez stavu núdze by boli všetky doterajšie obete "zbytočné" a inú alternatívu preň nemajú. Podľa ministra zdravotníctva Salvadora Illu je stav núdze "nevyhnutný".Vďaka prísnemu obmedzeniu pohybu sa Španielsku podarilo znížiť denný nárast počtu nových prípadov nákazy z 35 percent, ktoré malo v polovici marca, na 0,16 percenta. V dôsledku ochorenia COVID-19 v krajine zomrelo viac ako 25-tisíc ľudí.