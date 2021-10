Prezidentský palác a ďalšie dominanty viacerých slovenských miest sa rozsvietia na ružovo

Skríningové mamografické vyšetrenie

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Október je medzinárodným mesiacom zvyšovania povedomia o rakovine prsníka. Pri tejto príležitosti sa 15. októbra rozsvietia na ružovo Prezidentský palác, Magistrát mesta Bratislava, radnica v Trnave a ďalšie dominanty v Trenčíne, Ružomberku, Banskej Bystrici aj budova riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne.Ženám majú pripomenúť potrebu pravidelného mamografického vyšetrenia, ktoré je jedinou efektívnou metódou, ako zachytiť rakovinu prsníka vo včasnom štádiu, kedy je možné ochorenie vyliečiť. Vyšetrenie je bezbolestné a nie je nebezpečné.Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má u nás každá žena vo veku od 50 do 69 rokov každý druhý rok. Spolu tak ide o 727 868 Sloveniek, teda 363 934 vyšetrení každý rok. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok.Mamografické vyšetrenie však absolvuje pravidelne iba 30 % žien. Na Slovensku je pritom ročne diagnostikovaná rakovina prsníka 3 000 ženám, z toho až 30 % v pokročilom metastatickom štádiu. Tretina žien sa z ochorenia nevylieči.Na Slovensku tak umrie v priebehu jedného roka na rakovinu prsníka približne tisíc žien, teda tretina diagnostikovaných žien. Ako hovorí koordinátorka skríningov z Národného onkologického inštitútu Jana Trautenberger Ricová, ak by sa skríningu zúčastnilo 70 až 75 % žien, bolo by možné znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 až 35 %.Nízky záujem o prevenciu pri tomto ochorení ilustrujú aj údaje Všeobecnej zdravotnej poisťovne , ktorá od roku 2019 poslala svojim poistenkám celkovo 108 300 pozvánok na plne hradené mamografické vyšetrenie. Využilo ho však len približne 4 400 z nich, teda približne štyri percentá žien.Hoci sa počet pozvánok v schránkach každým rokom zvyšuje, účasť žien na skríningu, naopak, klesá, pod čo sa pravdepodobne podpísala aj pandemická situácia.Na Slovensku je celkovo 16 preverených pracovísk, ktoré poskytujú vysoký štandard vyšetrenia modernou digitálnou metódou. V roku 2020 bolo na týchto pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou 38 844 žien. Zistených bolo spolu 310 prípadov rakoviny prsníka, prevažná väčšina vo včasnom štádiu.Skríningové pracoviská sa nachádzajú v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku, Malackách, Poprade, Prešove, Prievidzi, Ružomberku, Starej Ľubovni, Nitre, Trenčíne a Trnave.Každoročne je 15. október venovaný medzinárodnému dňu povedomia o rakovine prsníka. Koná sa v 47 krajinách a jeho iniciátorom je medzinárodné združenie žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka Europa Donna International. Na Slovensku sa do boja proti rakovine prsníka zapájajú združenie Ružová stužka, OZ Amazonky a Národný onkologický inštitút.