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25. júla 2026

Prezidentský palác opäť otvorí svoje brány verejnosti počas Dňa otvorených dverí


Tagy: Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci Prezidentský palác

Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní ...



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bp_0570 scaled 1 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30.


Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, tohtoročný Deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade SR. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň.

Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30. Okrem prehliadky reprezentačných priestorov, kde sa tradične konajú oficiálne prijatia hlavy štátu, ústavné akty a ďalšie významné udalosti, je pre návštevníkov pripravený aj sprievodný kultúrny program.

Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu zadného nádvoria paláca sa sprievodné aktivity budú konať na prednom nádvorí Prezidentského paláca a na Hodžovom námestí. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Kancelária prezidenta SR srdečne pozýva návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska, aby využili túto príležitosť a osobne si prezreli oficiálne sídlo prezidenta Slovenskej republiky.

Detaily týkajúce sa programu Kancelária prezidenta SR budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach Prezidentského paláca.


Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác opäť otvorí svoje brány verejnosti počas Dňa otvorených dverí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci Prezidentský palác
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