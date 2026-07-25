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25. júla 2026
Prezidentský palác opäť otvorí svoje brány verejnosti počas Dňa otvorených dverí
Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30.
Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, tohtoročný Deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade SR. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň.
Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30. Okrem prehliadky reprezentačných priestorov, kde sa tradične konajú oficiálne prijatia hlavy štátu, ústavné akty a ďalšie významné udalosti, je pre návštevníkov pripravený aj sprievodný kultúrny program.
Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu zadného nádvoria paláca sa sprievodné aktivity budú konať na prednom nádvorí Prezidentského paláca a na Hodžovom námestí. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Kancelária prezidenta SR srdečne pozýva návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska, aby využili túto príležitosť a osobne si prezreli oficiálne sídlo prezidenta Slovenskej republiky.
Detaily týkajúce sa programu Kancelária prezidenta SR budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach Prezidentského paláca.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác opäť otvorí svoje brány verejnosti počas Dňa otvorených dverí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, tohtoročný Deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade SR. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň.
Oficiálny program Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sa začne o 9:30 a potrvá do 17:30. Okrem prehliadky reprezentačných priestorov, kde sa tradične konajú oficiálne prijatia hlavy štátu, ústavné akty a ďalšie významné udalosti, je pre návštevníkov pripravený aj sprievodný kultúrny program.
Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu zadného nádvoria paláca sa sprievodné aktivity budú konať na prednom nádvorí Prezidentského paláca a na Hodžovom námestí. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Kancelária prezidenta SR srdečne pozýva návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska, aby využili túto príležitosť a osobne si prezreli oficiálne sídlo prezidenta Slovenskej republiky.
Detaily týkajúce sa programu Kancelária prezidenta SR budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach Prezidentského paláca.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác opäť otvorí svoje brány verejnosti počas Dňa otvorených dverí © SITA Všetky práva vyhradené.
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