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25. júla 2026
Pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec zahynulo osem ľudí, tvrdí dosadený predstaviteľ Moskvy
Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú. Osem ľudí vrátane dvoch detí zahynulo pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec Kyrylivka ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú.
Osem ľudí vrátane dvoch detí zahynulo pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec Kyrylivka na juhu Ukrajiny, uviedol v sobotu predstaviteľ dosadený Moskvou v okupovanej časti Záporožskej oblasti.
Šéf tamojšej okupačnej správy Jevhen Balickyj uviedol, že nočný útok zasiahol „turistické tábory“ v prímorskej obci pri Azovskom mori. „Sú mŕtvi: osem ľudí vrátane dvoch detí,“ napísal na sociálnej sieti.
Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú. Ukrajinu zároveň obvinil, že „úmyselne“ útočila na civilistov.
Obec Kyrylivka sa dostala pod kontrolu ruských síl v prvých dňoch invázie v roku 2022. Ukrajinská strana sa k tvrdeniam ruských okupačných predstaviteľov bezprostredne nevyjadrila.
Počas tohto leta došlo k nárastu počtu obetí medzi civilistami v dôsledku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, keď obe strany zintenzívnili svoje útoky.
Zdroj: SITA.sk - Pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec zahynulo osem ľudí, tvrdí dosadený predstaviteľ Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Osem ľudí vrátane dvoch detí zahynulo pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec Kyrylivka na juhu Ukrajiny, uviedol v sobotu predstaviteľ dosadený Moskvou v okupovanej časti Záporožskej oblasti.
Šéf tamojšej okupačnej správy Jevhen Balickyj uviedol, že nočný útok zasiahol „turistické tábory“ v prímorskej obci pri Azovskom mori. „Sú mŕtvi: osem ľudí vrátane dvoch detí,“ napísal na sociálnej sieti.
Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú. Ukrajinu zároveň obvinil, že „úmyselne“ útočila na civilistov.
Obec Kyrylivka sa dostala pod kontrolu ruských síl v prvých dňoch invázie v roku 2022. Ukrajinská strana sa k tvrdeniam ruských okupačných predstaviteľov bezprostredne nevyjadrila.
Počas tohto leta došlo k nárastu počtu obetí medzi civilistami v dôsledku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, keď obe strany zintenzívnili svoje útoky.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec zahynulo osem ľudí, tvrdí dosadený predstaviteľ Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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