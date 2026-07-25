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25. júla 2026

Pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec zahynulo osem ľudí, tvrdí dosadený predstaviteľ Moskvy


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú. Osem ľudí vrátane dvoch detí zahynulo pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec Kyrylivka ...



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russia_ukraine_74_52 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú.


Osem ľudí vrátane dvoch detí zahynulo pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec Kyrylivka na juhu Ukrajiny, uviedol v sobotu predstaviteľ dosadený Moskvou v okupovanej časti Záporožskej oblasti.

Šéf tamojšej okupačnej správy Jevhen Balickyj uviedol, že nočný útok zasiahol „turistické tábory“ v prímorskej obci pri Azovskom mori. „Sú mŕtvi: osem ľudí vrátane dvoch detí,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa Balického utrpelo zranenia ďalších 14 ľudí vrátane troch detí a záchranné práce pokračujú. Ukrajinu zároveň obvinil, že „úmyselne“ útočila na civilistov.

Obec Kyrylivka sa dostala pod kontrolu ruských síl v prvých dňoch invázie v roku 2022. Ukrajinská strana sa k tvrdeniam ruských okupačných predstaviteľov bezprostredne nevyjadrila.

Počas tohto leta došlo k nárastu počtu obetí medzi civilistami v dôsledku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, keď obe strany zintenzívnili svoje útoky.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec zahynulo osem ľudí, tvrdí dosadený predstaviteľ Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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