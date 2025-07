Prezídium Slovenskej kanoistiky vyzýva Erika Vlčeka na odstúpenie

Športová redakcia tlačovej agentúry SITA prináša vyhlásenie Prezídia Slovenskej kanoistiky v plnom znení a bez redakčných úprav:



Výzva na odstúpenie Erika Vlčeka z funkcie



Prezídium slovenskej kanoistiky vyzýva predsedu sekcie hladkých vôd pána Erika Vlčeka, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii. Dôvodom k tejto výzve je najmä skutočnosť, že pán Vlček dlhodobo ignoroval upozornenia na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami v sekcii hladkých vôd. V praxi išlo o úmyselné prečerpávanie rozpočtu, ktorý bol určený zo štátnych prostriedkov na chod sekcie hladkých vôd. Zodpovednosť za to okrem predsedu sekcie pán Vlčeka nesie aj generálny manažér sekcie Boris Bergendi, ktorému momentálne plynie výpovedná lehota. Chýbajúce prostriedky sa snažili nenápadne v prelomovom období január-marec vytiahnuť zo sekcie Divokej vody. Predbežným auditom sme dospeli k sume, ktorá sa za posledné roky naakumulovala takmer ku 200 000 EUR, o ktoré bola Divoká voda ukrátená. Okrem toho zo spoločného sekretariátu čerpá SHV až dve tretiny financií, pričom najvyšší podiel ide na mzdy dvoch zamestnancov – pána Bergendiho (4500€ mesačne pri polovičnom úväzku), jeho asistentku (2300€ mesačne) a kancelárie SHV. Niekoľkokrát sme na to upozorňovali bývalého prezidenta kanoistiky Miroslava Haviara ako aj pána Erika Vlčeka, no neurobili v tejto veci vôbec nič. Preto sme v zamedzení takéhoto nehospodárneho konania odsúhlasili predložený návrh na výpoveď pre oboch zamestnancov. Toto rozhodnutie posilnila aj správa vládneho auditu za roky 2019-2020, kde sa konštatuje, že podpisy pri dohodách (ktoré pripravoval p.Bergendi) boli podpísané inými osobami.



Tieto skutočnosti považujeme za natoľko závažné, že pán Erik Vlček by mal vyhodnotiť svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii predsedu sekci hladkých vôd a postaviť sa k tomu čelom. Zároveň v tejto súvislosti podnikneme všetky kroky, ktoré nám ukladá zákon.



Považujeme za slušné vyjadriť sa aj k obvineniam, ktoré zazneli na adresu prezidenta slovenskej kanoistiky Martina Stanovského staršieho a jeho rodinných príslušníkov. Konferencia Slovenskej kanoistiky z 15.mája sa konala v súlade so stanovami a zákonom, čo nezávisle od seba potvrdili aj Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR a Ministerstvo vnútra SR. Sekcia hladkých vôd sa na zasadnutí dobrovoľne nezúčastnila, hoci bola riadne pozvaná. Už vopred totiž vedela, že nemá dostatočný počet hlasov pre svojho kandidáta, a rozhodla sa pre pasívny odpor. Absolútne odmietame akékoľvek tvrdenia o manipulácii dokumentov či volebných procesov. Ak niekto disponuje dôkazmi o nezákonnosti, je jeho občianskou povinnosťou predložiť ich orgánom činným v trestnom konaní.



Zároveň si dovoľujeme dať verejnosti do pozornosti aj skutočnosť, že mestský súd Bratislava IV tento týždeň zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti slovenskej kanoistike. Tento návrh adresovali súdu tí istí ľudia, ktorí sa snažia o vytvorenie paralelnej štruktúry kanoistiky, podobne ako to bolo v prípade lyžiarskej asociácie.



Nedokážeme zmysluplne pochopiť, ako mohol byť Richard Galovič – človek s preukázanými problémami s hospodárením a obvinený v trestnom konaní – opätovne sekciou hladkých vôd predstavovaný ako kandidát na prezidenta kanoistiky. Jeho pôsobenie v minulosti sprevádzali podozrivé výjazdy aj zapojenie sprostredkovateľských agentúr, ktoré momentálne prešetrujú orgány činné v trestnom konaní. Dnes sa pritom pasuje do role falošného prezidenta kanoistiky, zvoleného na nikým neuznanej konferencii, ktorú zvolal bývalý prezident p. Haviar bez akéhokoľvek mandátu. Funkčné obdobie totiž pánovi Haviarovi skončilo ešte minulý rok. Hoci už na prvé počutie znejú tieto skutočnosti bizarne, sekcia hladkých vôd pod vedením Erika Vlčeka nepochopiteľne naďalej podporuje túto falošnú teóriu.



Predseda SHV Erik Vlček opakovane odmietol výzvy prezidenta kanoistiky Martina Stanovského staršieho na spoločné stretnutie a hľadanie riešení. Veríme, že napokon príde k rozumnému dialógu a vyriešime veci v prospech oboch sekcií tak, aby sme sa konečne mohli sústrediť na zlepšovanie športových výkonov a hľadanie mladých talentov.



Prezídium Slovenskej kanoistiky





