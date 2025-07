Semifinále MS klubov FIFA: PSG rozobral Real, smutná rozlúčka Modriča, Alonso: Bolestivé

Iba 39 dní po triumfe v Lige majstrov oslavujú futbalisti Paríža St. Germain postup do ďalšieho veľkého finále. V stredajšom semifinále MS klubov FIFA si v East Rutherforde poradili s Realom Madrid nečakane hladko 4:0, keď o suverénnom víťazstve rozhodli už v prvom polčase. Tréner PSG Luis Enrique hovoril o zaslúženom postupe, vydarenú sezónu túži zakončiť ziskom bezprecedentnej štvrtej významnej trofeje.





„Prevládajú vo mne skvelé pocity. Táto sezóna je pre nás výnimočná a postup do finále MS klubov sme si zaslúžili. Zápas sme začali veľmi dobre, celkovo som spokojný s predvedeným výkonom. Ešte musíme spraviť jeden krok a zdolať silnú Chelsea. Chceme sa zapísať do histórie a potom si užiť dovolenky,“ uviedol Luis Enrique pre DAZN.Francúzsky šampión mal od úvodu duel pevne v rukách. Real nedokázal odpovedať na intenzitu, s akou vyštartoval PSG. Prvé dva góly v priebehu úvodnej desaťminútovky Parížanom darovala defenzíva španielskeho klubu. Najskôr zapríčinil inkasovaný gól zlým spracovaním Raul Asencio, ktorého chybu potrestal v 6. minúte Fabian Ruiz. O tri minúty neskôr stratil loptu Antonio Rüdiger a jeho zaváhanie využil Ousmane Dembele. Rozklad madridskej obrany zavŕšil v 24. minúte druhým presný zásahom v stretnutí Ruiz. Triumf úradujúceho víťaza Ligy majstrov podčiarkol v 88. minúte striedajúci Goncalo Ramos, ktorý oslavným gestom venoval gól nedávno zosnulému krajanovi a reprezentačnému spoluhráčovi Diogovi Jotovi. PSG tak po demontáži Interu Miláno vo finále Ligy majstrov (5:0) predviedol ďalší grandiózny výkon proti jednému z európskych gigantov. „Teší ma, že som pomohol nášmu tímu dvoma gólmi,“ povedal Fabian Ruiz. „Vždy sa snažím na trávniku podať maximálny výkon a splniť pokyny, ktoré som dostal od trénera. Chceme zakončiť turnaj najlepším možným spôsobom a získať do vitríny ďalšiu cennú trofej.“PSG nastúpi vo finále v nedeľu 13. júla o 21.00 SELČ proti FC Chelsea. Zápas je na programe presne sto dní po tom, ako si Parížania 5. apríla zaistili titul v domácej Ligue 1. Následne 24. mája ukoristili aj Francúzsky pohár (Coupe de France) víťazstvom 3:0 nad Stade Reims a o sedem dní neskôr prevalcovali vo finále LM Inter. „Toto bol od začiatku náš cieľ. Je veľmi zložité ho dosiahnuť. Sme jedno víťazstvo od zápisu do histórie, čo je veľmi významné pre nás i pre našich fanúšikov. Je pre mňa potešením, že môžem pracovať pre Paríž,“ hrdil sa Luis Enrique.Naopak Realu zhasla aj posledná nádej, ako získať v sezóne trofej. Pred zápasom smerovala pozornosť najmä na francúzskeho útočníka Kyliana Mbappeho, ten sa však proti svojmu bývalému klubu absolútne nepresadil. „Parížania hrajú momentálne na špičkovej úrovni. Nie sme prvým tímom, ktorý utrpel proti nim vysokú prehru. Hralo sa proti nim skutočne ťažko. Neboli sme dostatočne dobrí. Kým PSG je však tím, ktorý sa budoval dlhodobo, my sme prakticky iba na začiatku. Je to bolestivá prehra, musíme si to priznať, ale aspoň nám ukáže, v ktorých oblastiach sa musíme zlepšiť. Bude to pre nás výzva, sme pripravení jej čeliť,“ vyhlásil kouč „bieleho baletu“ Xabi Alonso, ktorý nedávno nahradil na lavičke Carla Ancelottiho.S dresom Realu sa touto prehrou rozlúčili Luka Modrič i Lucas Vazquez. Obaja naskočili do hry až v druhom polčase za rozhodnutého stavu. V súvislosti so skúseným chorvátskym stredopoliarom, ktorý pôsobil v Reale dlhých 13 rokov a získal s klubom 28 trofejí, sa hovorí o odchode do AC Miláno. S "rossoneri" sa už mal ústne dohodnúť na spolupráci. „Nebudeme na neho spomínať v súvislosti s týmto zápasom. Budeme si ho pamätať ako klubovú ikonu,“ dodal Alonso na adresu Modriča.