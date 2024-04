Prežiť vlastné dieťa je najťažšia životná skúška, napísal primátor. V Starej Ľubovni sa konala omša za obete tragédie v Spišskom Podhradí (foto)

Modlitba nás zjednocuje

Sedem zranených

7.4.2024 (SITA.sk) - Stovky ľudí prišli v sobotu večer do Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, kde sa konala svätá omša za obete sobotnej tragickej nehody v Spišskom Podhradí. Išlo totiž o tri dievčatá zo Starej Ľubovne vo veku 17 a 18 rokov, jedna z nich bola dcéra primátora Ľubovne Ľuboša Tomku. Svoju spolupatričnosť vyjadrila na sociálnej sieti aj polícia. „Kolegovia z Ľubovne nielen svojou aktívnou účasťou, ale aj s hlbokou pokorou a myšlienkou spolupatričnosti dohliadali na bezpečný presun veriacich do kostola a riadili cestnú premávku," uviedla na sociálnej sieti.Tragédia podľa nich zahalila práve Starú Ľubovňu súknom obrovského smútku. Za podporu poďakoval prostredníctvom sociálnej siete aj samotný primátor. „Nevieme pochopiť dnešnú hroznú tragédiu, prežiť vlastné dieťa je najťažšia životná skúška, bolí to, veľmi,“ napísal.Spišský diecézny biskup František Trstenský sa na sociálnej sieti poďakoval všetkým v Spišskej diecéze, po celom Slovensku ako aj v zahraničí, ktorí boli duchovne zjednotení na modlitbách a adorácii v sobotu večer v Starej Ľubovni za zosnulé dievčatá. „Modlitba nás zjednocuje a posilňuje v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva,“ uviedol.Svoju spoluúčasť vyjadril apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. „Pripájam sa v modlitbe k hroznej a veľkej bolesti rodín pri vážnej tragédii, ktorá zasiahla v dnešný deň mladé životy. Nech milosrdný Pán osuší slzy rodičov a príbuzných dievčat, ktoré zomreli a vyprosujeme skoré uzdravenie zranených. Všetci sme zjednotení v tejto ukrutnej bolesti s pomocou kresťanskej viery a nádeje," uvádza sa vo vyjadrení nuncia, ktoré zverejnila Spišská diecéza.Okrem troch obetí si tragédia pri Spišskej Kapitule vyžiadala siedmich zranených. Išlo o účastníkov diecézneho stretnutia mládeže s biskupom, ktoré sa malo konať na Spišskej Kapitule. Prihlásilo sa naň približne 1 600 mladých, v dôsledku udalostí ho zrušili.Väčšina zo zranených bola v sobotu v stabilizovanom stave, ako informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), jedno dievča v nemocnici v Košiciach bojovalo o život. Mladí skončili pod autobusom, ktorý sa doposiaľ z neznámych príčin pohol.Dychová skúška u vodiča bola podľa ministra negatívna. Tragédiu vyšetruje polícia. „Stalo sa to, že autobus, ktorý doviezol mládež na stretnutie, sa pohol, keď z neho vystúpili, a tlačil ľudí pod seba," opísal v sobotu udalosti pre agentúru SITA primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.