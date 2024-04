Slovensko sa sfarbilo dočervena aj víťazstvo populistu priateľského k Rusku, svet reaguje na triumf Pellegriniho (video+foto)

7.4.2024 -

Zahraničné médiá komentujú triumf Petra Pellegriniho do funkcie slovenského prezidenta. Druhé kolo prezidentských volieb vyhral nad Ivanom Korčokom s náskokom 6,25 percentuálneho bodu, čo je o 165 546 hlasov. Predsedu parlamentu a lídra strany Hlas-SD zakrúžkovalo 1 409 255 voličov a občianskeho kandidáta Korčoka podporilo 1 243 709 voličov.

BBC (V. Brit.): „Za slovenského prezidenta bol zvolený populista priateľský k Rusku. Slovensko bolo jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny pred tým, ako sa premiér Robert Fico v októbri dostal k moci a zaviazal sa zastaviť dodávky vojenských zásob slovenskej armády do Kyjiva. Keď Peter Pellegrini nahradí Zuzanu Čaputovú , Ukrajina definitívne stratí hlas podpory (na Slovensku). Fico a jeho spojenci teraz ovládajú slovenský parlament, vládu a čoskoro aj prezidentskú kanceláriu."The Guardian (V. Brit.): „V prezidentských voľbách na Slovensku zvíťazil kandidát nacionalistickej ľavice Peter Pellegrini pred liberálnym, prozápadným opozičným kandidátom Ivanom Korčokom. Pellegriniho víťazstvo upevnilo Ficovu moc, pretože jemu a jeho spojencom umožnilo kontrolovať hlavné strategické posty."Le Monde (Fr.): „Ruská invázia na Ukrajinu bola kľúčovou črtou predvolebnej kampane, najmä preto, že populistický premiér Robert Fico, dlhoročný spojenec Pellegriniho, spochybnil suverenitu Ukrajiny a vyzval na mierové rokovania Kyjiva s Moskvou. Pellegrini vyhlásil, že chce urobiť všetko, aby krajina zostala na strane mieru a nie na strane vojny."index.hu (Maď.): „Slovensko sa sfarbilo do červena, budúcim prezidentom republiky bude Peter Pellegrini."Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): „Výsledok volieb je pre Ukrajinu zlou správou. Pellegrini je ako spojenec premiéra Roberta Fica rétoricky úplne v súlade s Maďarskom. Podľa neho za vojnu nemôže Moskva, ale Kyjiv, a vojnoví štváči sú EÚ a USA."New York Times (USA): „Prezidentské voľby na Slovensku vyhral proruský kandidát. Víťazstvo Petra Pellegriniho, spojenca slovenského populistického premiéra, posilňuje väzby strednej Európy na Moskvu.“iDNES.cz (ČR): „Predseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini, ktorý je spojencom premiéra Roberta Fica, zvíťazil v rozhodujúcom druhom kole slovenských prezidentských volieb. Podľa Fica ľudia vo voľbách vyjadrili, že sú spokojní s vládou, a odmietli progresívne názory."Kyiv Independent (Ukr.): „Slovenský premiér Robert Fico, známy svojím priateľským postojom k Rusku a pevným odporom voči poskytovaniu vojenskej pomoci Ukrajine, sa po víťazstve svojho spojenca v prezidentských voľbách v krajine chystá upevniť svoju moc. Kritici vyjadrujú obavy, že by sa Slovensko pod Ficovým vedením mohlo vychýliť zo svojej prozápadnej trajektórie a viac sa prikloniť k smerovaniu Maďarska pod vedením populistického premiéra Viktora Orbána ."Komsomoľská pravda (Rus.): „Prezidentské voľby na Slovensku vyhral odporca vojenskej pomoci ukrajinským ozbrojeným silám.“