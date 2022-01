Prežite zimné radovánky v novom dizajnovom hoteli pri Kronplatzi

Luxus a komfort v jednom

10.1.2022 (Webnoviny.sk) -Moderný taliansky dizajn tohto zaujímavého hotelového produktu je neprehliadnuteľný. Skúsení odborníci z Milána definujú dizajn hotela Bonfanti ako "soft design", teda moderný, komfortný a minimalistický. Vo svojich návrhoch preferujú prírodné materiály ako drevo a kov. Jednoducho povedané, v interiéri hotela cítiť taliansky šarm a eleganciu. Hotelové izby boli navrhnuté tak, aby hosť nemal pocit stiesnenosti a preto rozloha izieb s výmerou od 22 do 80 metrov štvorcových zabezpečí dovolenkárom dostatočný komfort. Nové exkluzívne izby "Design Room Lux” a "King Royal Design Suite” s nádherným výhľadom na les uspokoja aj toho najnáročnejšieho hosťa. Architekti kládli veľký dôraz na izoláciu hluku a dizajnéri zase na všetko, čo súvisí s vysokým spánkovým komfortom.V tomto hoteli sa prelína lahodná talianska kuchyňa s tradičnými tirolskými špecialitami. O nezabudnuteľné delikatesy sa stará famózny šéfkuchár z Apúlie Maurizio Lauriola. Priestranná a moderná hotelová reštaurácia s veľkolepou terasou a presklenou stenou, tzv. "show cooking", umožní hosťovi naživo sledovať kulinárske umenie skvelých kuchárov. Stravovanie je formou polpenzie s popoludňajším snack barom, avšak obedovať je možné aj formou a lá carte.Bonfanti Design Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vychýrenej lyžiarskej oblasti Dolomiti Superski s 12 strediskami a 1 200 km zjazdoviek. Pre svojich hostí hotel ponúka luxusný mercedes shuttle bus, ktorým ich pohodlne prepraví priamo do lyžiarskeho raja.V hoteli sa taktiež nachádza lyžiarska miestnosť, ktorú ocenia hlavne milovníci tohto športu. V nej si totižto môžu po výdatnej lyžovačke nechať vyhriať svoje lyžiarky, aby do nich nasledujúci deň mohli vkĺznuť ako do teplých papúč.Medzi najpopulárnejšie európske lyžiarske strediská patrí Kronplatz situovaný na okraji Dolomitov v nadmorskej výške 2 275 m.n.m. Ponúka až 116 km zjazdových tratí (8 čiernych, 15 červených a 39 modrých), snowpark, nočné lyžovanie na dĺžke 1 km a 300 km bežeckých tratí.Dolomity ponúkajú svahy v rôznych stupňoch náročnosti. Napríklad v dedinke St. Vigil sa nachádza zjazdovka určená na večerné lyžovanie, ktorá je dostatočne široká a vhodná aj pre začiatočníkov. Na svoje si však prídu aj skúsení lyžiari na tzv. "Black Five", čiže piatich čiernych zjazdovkách na Kronplatzi, ktoré si už vyžadujú určitú zručnosť na svahu. Za zmienku určite stojí aj legendárny okruh Sellaronda. Na túto 40 kilometrov dlhú zjazdovku sa viete pohodlne dostať z už spomínanej dediny St. Vigil sa kabínkovou lanovkou "Piculin".Po výdatnej lyžovačke si hostia môžu dokonale oddýchnuť v saunovom svete s tromi novými oddeleniami. Medzi saunové novinky hotela patrí bio sauna, senné, infračervené a parné sauny. Vo wellness zóne je k dispozícii aj vírivka a tiež celoročne vyhrievaný vonkajší bazén. Po horúcej saune je možné sa schladiť v absolútnej vychytávke wellness časti – snežnej miestnosti. V ponuke je samozrejme aj vnútorný plavecký bazén.O hotelových hostí sa stará riaditeľ Ján Vlasák – Slovák, ktorému učarovalo Taliansko aj hotelierstvo. V súčasnej pandemickej dobe aj on bojuje o každého klienta a verí, že dodržiavaním pravidiel, ktoré sú v krajine optimálne nastavené sa oblasť gastra a hotelierstva opäť vráti do starých dobrých koľají.Podmienkou je rezervácia pobytu min. 2 týždne pred príchodomSlužby: prenocovanie v exkluzívnej dizajnovej izbe, vrátane ¾ penzie (raňajky, popoludňajší bufet, večera – 4 chodové menu), shuttle odvoz na Kronplatz, vstup do wellness zahŕňajúci bazény a sauny, bezplatné Wi-Fi, priestranné parkovisko.Cena: od 98 eur os./noc, min. 3 prenocovaniaSlužby: prenocovanie v exkluzívnej dizajnovej izbe vrátane ¾ penzie (raňajky, popoludňajší bufet, večera – 4 chodové menu), shuttle odvoz na Kronplatz, vstup do wellness zahŕňajúci bazény a sauny, bezplatné Wi-Fi, priestranné parkovisko.Cena: od 120 eur os./noc pri týždňovom pobyteBonfanti Design HotelPustertalerstr. 1239030 St. Sigmund/KiensTel.: +39 0474 569 563Email: info@bonfanti-hotel.comInformačný servis