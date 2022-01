Zomrel právnik a funkcionár Francois Carrard, ktorý po korupčných škandáloch zreformoval MOV

Angažoval sa v mnohých oblastiach

Stál za mnohými reformami v MOV

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 83 rokov zomrel bývalý dlhoročný generálny riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru Francois Carrard. Dôvod úmrtia špičkového švajčiarskeho športového právnika a funkcionára sa neuvádza, ale už dlhší čas trpel podlomeným zdravím.Carrard pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa MOV v rokoch 1989 - 2003 a jeho rukami prešlo množstvo prípadov súvisiacich s obhajobou svetovo uznávaných športovcov. Bol pravou rukou bývalých šéfov MOV Juana Antonia Samarancha a Jacquesa Roggeho.Jeho bývalí kolegovia a chránenci naďalej riešia prelomové prípady a zastávajú kľúčové pozície v právnom systéme svetového športu vrátane Svetovej antidopingovej agentúry, Športového arbitrážneho súdu aj medzinárodných riadiacich orgánov olympijských športov.Okrem sveta športu bol doma aj vo švajčiarskom kultúrnom a obchodnom živote, angažoval sa aj ako riaditeľ džezového festivalu v Montreux."François Carrard bol úžasný človek s obrovskými analytickými schopnosťami a veľmi širokým obzorom. Vždy bol skvelým sprievodcom a dôveryhodným poradcom a aj mojím osobným priateľom," uviedol prezident MOV Thomas Bach prostredníctvom vyhlásenia pre médiá.Svetový olympizmus počas Carrardovej éry bol ohraničený zimnými hrami v Albertville 1992 a Salt Lake City 2002. Práve kandidatúra amerického Salt Lake City na ZOH bola jednou z najviac problematických v histórii, keďže sa v tejto súvislosti zistilo korupčné konanie niekoľkých vysokých predstaviteľov MOV.Škandál podnietil sériu reforiem vrátane vytvorenia etickej komisie, zavedenia nových termínov a vekových limitov a tiež zákazu návštev členov MOV jednotlivých miest, ktoré sa uchádzajú o organizáciu OH, resp. MOV. Za mnohými reformami stál práve Carrard a jeho spolupracovníci."Carrard pokračoval v poradenstve MOV až do svojej smrti, keď viedol právnickú firmu, ktorá sa teraz volá Kellerhals Carrard so sídlom v olympijskom domovskom meste Lausanne. Jedným z jeho posledných projektov bolo predsedanie panelu, ktorý presadil reformy vo vrcholnom orgáne svetového plávania FINA, ktoré boli schválené minulý mesiac. Podobnú prácu odviedol aj pre Medzinárodnú futbalovú federáciu v roku 2015, keď vyšli najavo úplatkárske škandály vysokopostavených funkcionárov svetového futbalu," upozornila agentúra AP.