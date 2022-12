Prežívame smútok a zúfalstvo, hovorí o Pelého zdravotnom stave jeho dcéra. Brazílska legenda je už mesiac v nemocnici

V ťažkých časoch stoja pri sebe

Hospitalizovaný je už mesiac





Pelé doviedol reprezentáciu Brazílie k titulom majstrov sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970 a stále je najlepším strelcom histórie brazílskeho národného tímu so 77 zásahmi v 92 dueloch. O prvenstvo sa však už delí s Neymarom, ktorý na majstrovstvách sveta v Katare vyrovnal jeho gólový zápis.





29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Legendárny brazílsky futbalista Pelé už mesiac leží v Nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paule a jedna z jeho dcér v stredu povedala, že rodina prežíva chvíle smútku a zúfalstva.Už 82-ročný Edson Arantes do Nascimento je hospitalizovaný od 29. novembra a v ostatných dňoch sa mu zhoršil zdravotný stav v súvislosti s rakovinou hrubého čreva. Podľa lekárov rakovina pokročila a spôsobila Pelému problémy s obličkami a srdcom.„Tieto momenty je ťažké opísať. Niekedy je to veľa smútku a zúfalstva, v iných chvíľach sa zasa smejeme a spomíname na zábavné chvíle z minulosti,“ uviedla na Instagrame. V nemocnici sú pri Pelém aj ďalší rodinní príslušníci.„Toto všetko nás najviac naučilo, že sa musíme navzájom podporovať. Len tak to stojí za to. Všetci spolu,“ dodala.Pelému v septembri 2021 odstránili nádor a odvtedy viackrát podstúpil chemoterapiu. Brazílsky denník Folha de Sao Paulo pred niekoľkými dňami prišiel so správou, že chemoterapia Pelému nezaberá a v nemocnici mu poskytujú paliatívnu liečbu. Jeho rodina to poprela.