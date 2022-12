Shiffrinová sa priblížila k ženskej rekordérke Vonnovej, 79 víťazstiev znamená pre Američanku veľa

Vrcholy a pády

Post líderky

29.12.2022 - Američanka Mikaela Shiffrinová zaznamenala v stredu v rakúskom Semmeringu už 79. víťazstvo vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní. Ešte tri prvé priečky a dotiahne sa na historickú líderku tohto poradia - ďalšiu Američanku Lindsey Vonnovú.Absolútnym rekordérom oboch pohlaví je Švéd Ingemar Stenmark s 86 víťazstvami, na neho stráca Shiffrinová sedem triumfov.„Čo to znamená mať 79 víťazstiev? Znamená to pre mňa veľa, ale na túto otázku neviem odpovedať, pretože mám za sebou 12 alebo 13 rokov súťaženia, počas ktorých som zažila dobré aj zlé preteky, vrcholy a pády... Ostatné tri roky boli naozaj ťažké,“ povedala Shiffrinová.Tá v tejto sezóne triumfovala dovedna päťkrát. Počas ostatných dvoch dní zvíťazila v obrovskom slalome v Semmeringu a vo štvrtok bude mať v tomto rakúskom stredisku v slalome príležitosť na „víťazný hetrik“.„Je to celkom rovná trať a naozaj rýchla. Sú na nej hrbole. Je trochu ťažké lyžovať na takej málo zakrútenej trati, ale som naozaj šťastná, že sa mi to tak dobre podarilo,“ dodala 27-ročná rodáčka z Colorada.V celkovom poradí SP si Shiffrinová v stredajšom obrovskom slalome upevnila post líderky. Vedie so ziskom 775 bodov a o 305 bodov pred Taliankou Sofiou Goggiovou . Tretia je Slovenka Petra Vlhová s odstupom 14 bodov na spomenutú Goggiovú.