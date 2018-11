Prezuli ste na zimné. Už viete, čo spravíte s ojazdenými, letnými pneumatikami?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pre motoristov to však predstavuje aj úlohu nájsť miesto pre ojazdené letné pneumatiky, ktoré už doslúžili. Vedeli ste, že môžete mať o starosť menej? Na Slovensku už dlhšie platí Zákon o odpadoch, ktorý rieši spätný zber pneumatík. Ten všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík ukladá povinnosť zadarmo prevziať od motoristov ojazdené pneumatiky. Bez ohľadu na ich značku.Radim Filák z organizácie zodpovednosti výrobcov ELTMA, uvádza: "Z nášho prieskumu vyšlo, že len necelých 50 % opýtaných tuší o existencii Zákona o odpadoch, ktorý zaväzuje výrobcov a predajcov pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber. Traja z desiatich o ňom nevedia vôbec nič. Podľa prieskumu sú o zákone najviac informovaní muži vo veku 46 – 60 rokov." Nezisková spoločnosť ELTMA , ktorá sa zaoberá plnením povinností výrobcov, a tým pádom spätným zberom ojazdených pneumatík, sa aj preto rozhodla zvýšiť informovanosť o tomto zákone. Radim Filák z OZV ELTMA dopĺňa: "V prípade, že distribútor odmietne spätný zber, odporúčame občanom obrátiť sa na Slovenskú inšpekciu životného prostredia."Spätný zber nie je iba praktickým riešením. Ide aj o cestu, akou dostávajú ojazdené pneumatiky druhú šancu na život. Po spracovaní v závodoch, ktoré takéto pneumatiky recyklujú, sa z nich stáva druhotná surovina. Tá má hneď niekoľko využití. Rozomletý granulát z pneumatiky nachádza využitie pri výrobe detských športovísk, protišmykových mozaikových podláh, protihlukových stien, gumových rohoží v okolí bazénov, terás, ale napríklad aj v stajniach. Z opotrebovanej pneumatiky je rovnako možné ďalej spracovať aj vyselektované textilné vlákno a oceľový kord. www.eltma.sk Organizácia ELTMA pripravila aj sériu zábavných, ale zároveň edukačných videí so známym hercom a komikom Števom Martinovičom, ktorý je zároveň ambasádorom kampane. Cieľom tejto osvetovej kampane je informovať motoristov o ich práve bezplatne odovzdať ojazdené pneumatiky do pneuservisov a predajní. Tie ich musia podľa zákona prijať úplne zadarmo. "Natáčanie bolo veľmi zábavné. Väčšina záberov vznikla v Bratislave, niektoré v závode na spracovanie pneumatík v Uherskom Brode.” hovorí Števo.Séria videí je inšpirovaná rôznymi filmovými žánrami. Prvé video opisuje komplikovaný vzťah Števa a pneumatiky:Zvláštnu lovestory nasleduje druhé video, ktoré dýcha temnou atmosférou. Je odovzdanie pneumatiky horor? Nájdite odpoveď spoločne so Števom:Séria vrcholí vtipným videom, paródiou inšpirovanou rozprávkou o Červenej čiapočke.Prezuli ste na zimné. Už viete, čo spravíte s ojazdenými, letnými pneumatikami?