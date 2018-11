Singles Day vyniesol obchodu Alibaba rekordných takmer 31 mld. USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 12. novembra (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba predal počas nákupného festivalu Singles Day (Deň slobodných) tovar za takmer 31 miliárd USD. To je nový rekord, na druhej strane, tempo rastu tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zmiernilo.V rámci najväčšej 24-hodinovej nákupnej akcie vo svete predala internetová spoločnosť Alibaba v nedeľu (11.11.) tovar v prepočte za 30,7 miliardy USD (27,06 miliardy eur). To predstavuje nový rekord.Prekročenie minuloročného rekordu naznačil už začiatok predaja, keď za prvé dve minúty predala spoločnosť tovar za 1,44 miliardy USD, za prvú hodinu zhruba za 10 miliárd USD a za deväť hodín za 18 miliárd USD. V treťom prípade to znamenalo medziročný rast tržieb približne o 3 miliardy USD.Najnovšie údaje signalizujú, že napriek obchodnému konfliktu Číny a USA je nákupný apetít Číňanov stále vysoký. Na druhej strane, analytici očakávali výraznejší rast tržieb, pričom zaznamenaný rast na úrovni 27 % bol najslabší za 10-ročnú históriu obchodnej akcie. Na porovnanie, v minulom roku sa tržby medziročne zvýšili o 39 %.Aj Alibaba uviedla, že vyhliadky sú neisté, keďže ekonomika už teraz spomaľuje tempo rastu a dôsledky obchodného konfliktu je ťažké predpovedať. Práve pre neistotu, ako sa situácia bude vyvíjať v nasledujúcom období, Alibaba začiatkom novembra zhoršila odhad celoročných tržieb.