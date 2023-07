Pri Bachmute zahynul známy ukrajinský reštauratér a spisovateľ Andrij Hudyma

Kniha pôjde do tlače

4.7.2023 (SITA.sk) - V bitke pri Bachmute v ukrajinskej Doneckej oblasti zahynul reštauratér Andrij Hudyma z Ľviva.Informovali o tom jeho kolegovia z reštaurácie Re:bro a tiež vydavateľstvo Starý Lev, ktoré malo čoskoro vydať jeho knihu 69 korení pre dušu. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Andrij Hudyma sa stal súčasťou rodiny vydavateľstva Starý Lev. Vydavateľstvo pripravuje do tlače Andrijovu neuveriteľnú knihu, ironickú a hlbokú - 69 korení pre dušu, ktorú ilustrovala Svitlana Fesenko. Je to pre nás všetkých nenapraviteľná a strašná strata. Nech odpočíva v pokoji a sláva hrdinovi!,“ napísalo vydavateľstvo Starý Lev na sociálnej sieti Facebook.Posledná rozlúčka so šéfkuchárom a autorom bude 6. júla v ľvivskom kostole svätých apoštolov Petra a Pavla.Deň predtým sa pritom v rovnakom svätostánku podľa Ukrajinskej pravdy uskutoční aj rozlúčka s ukrajinskou spisovateľkou Viktoriou Amelinou , ktorej knihy tiež vydával Starý Lev.Viktoria Amelina podľahla zraneniam, ktoré utrpela pri minulotýždňovom ruskom útoku na rušné centrum východoukrajinského mesta Kramatorsk.Tridsaťsedemročná rodáčka z Ľviva podľa vyhlásenia svetového združenia spisovateľov PEN International zomrela v piatok v nemocnici v Dnipre. Stala sa tak trinástou obeťou útoku.Podľa agentúry AP sa v utorok desiatky ľudí rozlúčili s Amelinou aj v kyjivskej katedrále svätého Michala, kde sa zvyčajne konajú obrady pre vojakov, ktorí zahynuli na bojisku.V kostole sa zišlo približne 100 ľudí vrátane zástupcov ukrajinskej literárnej obce, príbuzných a obyvateľov Kyjiva, aby si uctili spisovateľku, ktorá sa po napadnutí Ukrajiny Ruskom vo februári 2022 preorientovala od literatúry na dokumentovanie ruských vojnových zločinov.Viktoria Amelina je jednou z viac ako 60 umelcov zabitých na Ukrajine od začiatku vojny, uviedla vedúca ukrajinského PEN klubu Teťana Teren.Informácie pochádzajú z agentúry AP a portálu Ukrajinská pravda.